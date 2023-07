A 50 anni dalla morte di Picasso oltre un milione di visitatori alle sue mostre

Il 2023 è l’anno di Pablo Picasso: celebrato con tante mostre, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte, l’8 aprile.

Sono stati oltre un milione i visitatori durante la prima metà dell’anno. A darne notizia è il ministero della Cultura spagnolo che ricorda come le esposizioni siano state organizzate non solo in Spagna, ma anche in altri Paesi come la Germania, gli Stati Uniti, la Francia e l’Italia. Nei prossimi mesi saranno inaugurate altre diciassette rassegne in tutto il mondo.