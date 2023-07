Ue. Lupi (Nm), al lavoro per rafforzare asse Popolari-Conservatori

“L’unità del centrodestra, grande intuizione di Silvio Berlusconi, è un valore da preservare ed un modello cui ispirarsi anche in Europa, nel rispetto della storia delle grandi tradizioni politiche del Continente. Noi lavoriamo per rafforzare l’area popolare e moderata del Ppe che, ricordiamolo, rappresenta l’elemento centrale, di equilibrio e di garanzia, per qualsiasi maggioranza nel Parlamento Europeo. In Europa lavoriamo innanzitutto per saldare l’asse con la famiglia dei conservatori, la cui presidente è Giorgia Meloni. La lega è parte fondamentale del centro destra italiano e dobbiamo impegnarci per far vincere anche in Europa l’asse Popolari-Conservatori e formare anche con i Liberali una nuova maggioranza, lasciando all’opposizione il Pse”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.

