Seconda inaugurazione di M4. La quarta linea è fondamentale ma andava fatta prima e meglio

Una nuova metropolitana rende più accessibile, dinamica, vivibile la città. Quindi la nuova M4 che si è inaugurata stamattina rende Milano più ricca, più attrezzata per il futuro

Questo va detto perché ci sono forze politiche, come i verdi che sono al governo di Milano, le quali osteggiano ogni grande opera. E invece le metropolitane, così come tutte le infrastrutture per la mobilità, sono necessarie.

Semmai andrebbero fatte prima e meglio.

La M4 adesso è pronta per metà, da Linate a San Babila. Questa tratta doveva essere pronta per il 2015 e quindi ha accumulato 8 anni di ritardo, peraltro come l’altra tratta da San Babila a San Cristoforo.

8 anni di ritardi comportano disagi per la vita dei cittadini e per le attività commerciali. Ma comportano anche costi in più per la collettività perché la M4 si fa in project financing : quindi un ritardo significa interessi in più da pagare sui mutui contratti e ma anche un ritardo della fase in cui l’opera inizia a ripagarsi attraverso gli introiti dell’esercizio. L’errore commesso dalle Giunte Pisapia e Sala è stato la Governance complicata di M4 che ha rallentato le decisioni e l’assunzione di responsabilità. E questo mentre Istanbul ho realizzato una metropolitana in 5 anni, che fu anche la durata dei cantiere della M5 sotto la Giunta Moratti. Il grande aereo in San Babila e i laboratori di giochi per bambini non cancelleranno dalla memoria dei cittadini e soprattutto dei residenti la noncuranza con cui le ultime amministrazioni hanno seguito i cantieri M4.