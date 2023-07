Proclamato sciopero dei mezzi a Milano 7 luglio 2023

A proclamare lo sciopero dei mezzi a Milano per il prossimo venerdì è stato un solo sindacato, Faisa-Confail. I lavoratori Atm potrebbero così decidere il 7 luglio di incrociare le braccia e aderire all’agitazione. Tuttavia, la reale adesione del personale verrà resa nota solamente nella mattinata del giorno in cui si terrà questa protesta. Il prossimo venerdì appunto. Lo sciopero non riguarderà solo la città di Milano, ma avrà un carattere nazionale. Lo si legge in un comunicato al calendario delle agitazioni presente sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. La durata sarà di 24 ore. Sciopero dei mezzi a Milano. Atm presto pubblicherà sul proprio sito le fasce garantite in cui i trasporti pubblici dovrebbero circolare senza problemi per permettere ai milanesi di recarsi al lavoro, a scuola o in università. L’agitazione sindacale dovrebbe riguardare solamente i lavoratori Atm, l’azienda dei trasporti meneghina.

