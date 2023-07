Mobilità: tram deragliato e piste ciclabili in uno stato disastroso

La cronaca da Il Giornale “Nel primo pomeriggio di ieri intorno alle 15.30, un tram della linea 15 è deragliato in piazza Abbiategrasso a Milano, terminando la propria corsa contro un albero all’angolo con via Medeghino.

Le ipotesi più probabili potrebbero essere quelle di un guasto tecnico o della presenza di qualcosa sui binari

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi: gli equipaggi di tre ambulanze, un’auto medica del 118, oltre che i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. A seguito dell’incidente, Atm ha diramato un comunicato per far sapere che sulla linea 15 i tram sono sostituiti dai bus tra Porta Lodovica e Rozzano, mentre fanno normale servizio nella tratta tra Duomo e Porta Lodovica. Rallentata la circolazione del 3.

E a proposito di piste ciclabili basterebbe farsi un giretto in bici una mattina per constatare che la rete ciclabile è un disastro perché lo stato di manutenzione delle piste è pessimo. Si spendono soldi, vengono costruite e poi lasciate lì come se ci si fosse messi a posto la coscienza e come se ciò bastasse. Osserva il Giornale “Viene da pensare cosa succederebbe se su una strada, una volta costruita, non si facesse più la manutenzione: mai più segnaletica orizzontale, mai più rattoppo delle buche, mai più nuove asfaltature e cosi via. Ovviamente per le strade non accade, per le ciclabili purtroppo sì.”