M4, Taxiblu: miope eliminare parcheggio taxi San Babila e linea bus 73

“L’apertura di altre importanti e centrali fermate della linea metropolitana M4 a partire dalla giornata di domani, avranno senza dubbio un impatto sul modo di spostarsi di milanesi e viaggiatori. Resta da capire e ce lo diranno i fatti da domani, se sarà altamente positivo come ci si aspetta. Bene che la metropolitana arrivi sino al centro dall’aeroporto però si consideri anche che nei giorni scorsi hanno tolto il posteggio taxi proprio in San Babila. Non mi pare una grande scelta visto che probabilmente molti che lì scenderanno, dove da domani vi sarà il capolinea, in cerca di un taxi, avranno maggiori difficoltà nel reperirlo con immediatezza. Senza contare che i taxi saranno costretti a girare occupando strade e inquinando. Non certo una scelta puntuale e vincente togliere quel parcheggio, oltretutto in questi giorni. In aggiunta sarà tolta anche la linea bus 73 che andava da Linate a San Babila e che certo pur avendo un quasi identico percorso arrecherà disagi a molti residenti come emerge in queste ore. Da domani sicuramente andranno monitorati con maggiore attenzione sia i flussi di viaggiatori e come e se cambierà la mobilità, in centro come in aeroporto, alla luce delle nuove aperture della metropolitana”. Lo dichiara Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040.

