Perché a Milano è diventato un tabù costruire tunnel sotterranei per snellire il traffico?

Il 28 giugno 2023 Autostrade per l’Italia a Genova è partita con i lavori preliminari del lotto A0 del tunnel subportuale. La galleria collegherà la zona di San Benigno alla Foce, passando sotto il bacino portuale, e accoglierà parte del traffico del collegamento Etiopia-San Benigno. L’obiettivo di questa e altre opere previste dal Programma Straordinario del Porto di Genova è quello di garantire una migliore accessibilità ai terminal e una più funzionale separazione del traffico pesante diretto in porto da quello urbano. La realizzazione del tunnel subportuale prevede un investimento di 760 milioni di euro. La galleria sarà lunga 3,4 km e nel punto più profonda scenderà di 45 metri. Nel 2030 lo studio dei flussi di traffico prevede il transito di 7.335 veicoli l’ora nelle ore di punta.

Perché a Milano costruire tunnel sotterranei è diventato un tabù?

Mentre le altre città italiane, e nel resto del mondo, sviluppano progetti per convogliare il traffico cittadino nel sottosuolo limitando al contempo le emissioni inquinanti in superficie, a Milano l’argomento è diventato tabù, anche se le idee nel recente passato non sono mancate. Tra il 2008 e il 2009 si ipotizzò infatti di costruire un tunnel della lunghezza di 4 km per collegare piazza Repubblica con Forlanini. Negli anni successivi si valutò invece di realizzarne uno di 14,5 km, per un investimento pari a 2 miliardi di euro di cui il 40% con risorse pubbliche, per far viaggiare le auto dall’Aeroporto di Linate al sito di Expo 2015, oggi MIND, per terminare a Molino Dorino passando per il nuovo quartiere di Cascina Merlata.

Tra gli obiettivi di Palazzo Marino c’è quello di limitare la circolazione di veicoli in città, per ridurre la congestione e l’inquinamento. Perché quindi, non costruire tunnel che attraversino la città da un lato all’altro senza impattare sulla viabilità del centro e consentendo un accesso diretto a parcheggi sotterranei?

