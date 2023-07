Mobilità dal 10 luglio. Chiusi per lavori cavalcavia Ghisallo e scavalco Piazza Kennedy

Partiranno il prossimo 10 luglio i lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia del Ghisallo a scavalco di piazza John Fitzgerald Kennedy, che prevedono la sostituzione integrale delle barriere stradali poste ai lati di ogni carreggiata (new jersey) e la ricostruzione della parte terminale della soletta del ponte, per un costo complessivo di poco più di 1.150.000 euro. Lo comunica Palazzo Marino. I lavori di rimodernamento del cavalcavia si sono resi necessari per allungare la ‘vita utile’ del manufatto e migliorare la sicurezza di coloro che percorrono la strada. L’intervento prevede necessariamente la chiusura del cavalcavia per un periodo di oltre un mese, per questo è stato programmato nel periodo estivo, durante il quale è previsto minor traffico. Considerata inoltre la presenza di grandi eventi nell’area e la necessità di permettere il deflusso, fino al 25 luglio, data dell’ultimo concerto previsto a San Siro, si consentirà il transito su una corsia in uscita dalla città, concentrando i lavori sulla corsia in entrata. Nel dettaglio i lavori prevedono dal 10 luglio la posa di ponteggi e dei parapetti a sbalzo posti a fianco delle barriere stradali esistenti, attività che non avrà impatto sulla viabilità. Mentre a partire dal 17 luglio fino al 25, è prevista la chiusura completa della carreggiata direzione ingresso città e la riduzione ad una sola corsia della carreggiata in uscita. Dal 26 luglio al 3 settembre la strada sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. A partire dal 4 settembre si procederà con la riapertura della carreggiata in direzione centro e di una sola corsia in direzione uscita città. Dal 17 settembre il cavalcavia sarà riaperto integralmente. Per informare gli automobilisti verranno predisposti preventivamente cartelli di presegnalazione e date di chiusura del cavalcavia, sia tramite segnaletica verticale che tramite indicazioni sui pannelli a messaggio variabile, oltre alla segnaletica di deviazione che inviterà gli utenti della strada a percorrere le vie parallele al ponte a raso.

