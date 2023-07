Grave incidente col monopattino: la vittima è una ragazza di 25 anni

Un incidente è avvenuto sabato notte a Sesto San Giovanni (Milano), all’altezza di via Risorgimento, dove due persone (tra cui una ragazza di 25 anni) sono rovinate a terra, secondo quanto è trapelato, con il monopattino. L’incidente è avvenuto all’una di questa notte, in circostanze ancora da chiarire. La giovane 25enne, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stata soccorsa tempestivamente dai sanitari del 118, che sono arrivati sul posto con un’ambulanza e un’automedica. In considerazione della gravità delle sue condizioni, è stato subito scelto di optare per il codice rosso, il protocollo riservato ai casi più gravi che necessitano di un intervento immediato. La vittima è stata trasportata all’ospedale Niguarda di Milano. Qui, i medici si stanno adoperando per stabilizzare le sue condizioni e per comprendere la reale entità delle lesioni riportate. (MilanoToday)

