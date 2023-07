Cuccagna Jazz Club di Milano: dal 4 al 25 luglio con Paola Fernandez Dell’Erba & Hernàn Fassa, Satoyama, Rusty Brass e Mirla Riomar

Non si fermano gli appuntamenti con la musica dal vivo del Cuccagna Jazz Club di Milano: nel mese di luglio, sul palco all’aperto allestito dal ristorante un posto a Milano, nei bellissimi spazi di Cascina Cuccagna, in via Cuccagna 2/4, nell’ambito della rassegna “Il rito del jazz” sono in programma quattro concerti, organizzati da Musicamorfosi in collaborazione con Suoni Mobili e Milano è Viva, con la collaborazione di I-Jazz/Nuova Generazione Jazz e il sostegno dell’Istituto Ramon Llull di Barcellona. Come sempre, l’ingresso ai concerti è libero (doppio set alle ore 19.30 e 21.30; prenotazioni: info@unpostoamilano.it ; tel. 025457785).

Il mese di luglio verrà inaugurato martedì 4 dai musicisti argentini Paola Fernandez Dell’Erba (voce e bombo) e Hernàn Fassa (pianoforte) con lo spettacolo “Piazzolla loves Gershwin”: i due artisti propongono un repertorio che trova i punti in comune tra i due celebri compositori, che come pochi altri hanno raccontato la bellezza e la profondità di due città-simbolo come Buenos Aires e New York. Il tango e il jazz vengono interpretati con sobrietà e libertà in un concerto che mira diritto al cuore, condito da alcuni aneddoti su Piazzolla e Gershwin e altre curiosità. Martedì 11 luglio un gradito ritorno: riecco i Satoyama, il quartetto composto da Luca Benedetto (tromba e tastiera), Christian Russano (chitarre ed elettronica), Marco Bellafiore (contrabbasso ed elettronica) e Gabriele Luttino (batteria, glockenspiel ed elettronica), che si è aggiudicato l’edizione 2022 di Nuova Generazione Jazz. Nati nel 2013, i Satoyama hanno dato vita fin da subito a una musica di confine, profondamente immaginifica ed onirica, con larghe influenze jazz e progressive rock, passando anche dalla world music e dall’elettronica, alla ricerca di un sound contemporaneo. Il quartetto si occupa di confini non solo in senso figurato: “Sinking Islands”, il suo ultimo album, accolto con entusiasmo dalla critica, tratta infatti delle isole minacciate dal cambiamento climatico e dei movimenti migratori che ne derivano. Martedì 18 luglio (serata speciale su invito) riflettori puntati sulla Rusty Brass, esplosiva formazione bresciana di ottoni “arrugginiti”: questa band dall’assetto mutevole propone ritmi funk e rock, pur non disdegnando le sonorità balcaniche ed esotiche e i tormentoni estivi, senza dimenticare alcune spericolate incursioni nella tradizione classica, con l’ardito obiettivo di fondere tra loro le più disparate culture brassbandistiche del mondo, dalla New Orleans di Louis Armstrong alla Guca di Boban Markovic, dalla Baviera dell’Oktoberfest alla Città del Messico dei Mariachi. Infine, per l’ultimo appuntamento del mese, martedì 25 luglio saranno protagonisti i ritmi brasiliani con Mirla Riomar (voce, chitarra e percussioni), che condividerà il palco con il chitarrista spagnolo Marcel Valles: “Afro Brasileira” è un viaggio nel cuore del Brasile, un Brasile che pulsa al ritmo dei tamburi e che ci farà battere il cuore. Cantante e compositrice ma anche percussionista e ballerina, Mirla Riomar, originaria di Salvador de Bahia, trasmette nella sua musica le origini e le radici sociali del suo Paese natale, che ha saputo unire culture diverse nel corso della sua storia secolare, segnata dalla colonizzazione.

CUCCAGNA JAZZ CLUB – IL RITO DEL JAZZ

Un posto a Milano, Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4, Milano.

I CONCERTI DI LUGLIO 2023

Martedì 4 luglio, ore 19.30 e 21.30

Piazzolla loves Gershwin

Paolo Fernandez Dell’Erba (voce e bombo); Hernàn Fassa (pianoforte)

Martedì 11 luglio, ore 19.30 e 21.30

Satoyama

Luca Benedetto (tromba e tastiera); Christian Russano (chitarre ed elettronica); Marco Bellafiore (contrabbasso ed elettronica); Gabriele Luttino (batteria, glockenspiel e elettronica)

Martedì 18 luglio, ore 19.30 e 21.30

Rusty Brass (serata speciale su invito)

Martedì 25 luglio, ore 19.30 e 21.30

Afro Brasileira

Mirla Riomar (voce, chitarra e percussioni); Marcel Valles (chitarra)