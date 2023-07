Arriva la M4 e la Giunta elimina i mezzi di superficie. Dimenticati anziani e utenze deboli

Con la partenza della linea M4 da San Babila a Linate, Atm ha deciso e Comune ha autorizzato una rivoluzione delle linee di superficie nella zona Est della città.

In particolare sulla tratta San Babila- Linate sparirà il Bus 73 e sulla tratta Duomo-Dateo sparirà la 54.

ATM vuole risparmiare sui costi tagliando servizi, ma il Comune non comprende i disagi e i costi sociali della operazione.

Come è noto, nessuno prende la metrò per fare 1 fermata mentre esistono categorie come gli anziani, che usano i mezzi di superficie anche per fare piccoli spostamenti da 1 a 3 fermate di tram e bus. Inoltre la M4 corre lungo la tratta Concordia/Indipendenza/Argonne prima di virare su Viale Forlanini e quindi le zone sull’asse Pta Vittoria/ XXII Marzo/Corsica sono piuttosto distanti dalle fermate della M4. Anche qui dunque non è facile che persone anziane di facciano 7/800 metri a piedi per raggiungere la stazione M4 più vicina.

Infine i tram lungo XXII Marzo, la linea 27, sono oggi stracolmi di passeggeri nonostante la contemporanea presenza della 73 che fa per buona parte lo stesso percorso. Chissà cosa succederà senza il passaggio della 73, che essendo effettuata su bus, è nettamente preferita da anziani e disabili.

È chiaro che la M4 drenerà soprattutto passeggeri che vanno e vengono da Linate, dalla provincia (attraverso i parcheggi di interscambio), dai quartieri Mecenate e Forlanini, da Argonne e Susa. Rimarrà però una domanda di tram e bus sulla superficie alimentato dai piccoli spostamenti, da anziani e persone fragili.

Non si capisce perché il trasporto pubblico debba abbandonare le categorie che più hanno bisogno dei mezzi di superficie, che poi già sono quelle penalizzate nell’uso dell’auto dai tanti provvedimenti di Sala e Pisapia e che certamente non possono ricorrere alla mobilità light ( bici, moto, monopattini etc).

Come spesso accade, la Giunta di sinistra dimostra una scarsa sensibilità sociale verso gli anziani, e pratica politiche che penalizzano lavoratori e ceti deboli. Si smentisce la tanto sbandierata attenzione al trasporto pubblico.

Perché non ascoltare gli utenti ATM e i cittadini che già protestano? Perché non verificare nei primi mesi di servizio come si distribuisce la domanda di trasporto pubblico tra M4 e mezzi di superficie?

Domande a cui la buona politica dovrebbe prestare ascolto anziché gonfiarsi il petto per una metrò realizzata con 8 anni di ritardo .