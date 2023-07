Via Vipacco, sgomberato stabile occupato in poche ore. Scongiurato il rischio racket abusivi

La Polizia di Stato ha sgomberato ieri pomeriggio alle 4 un immobile in via Fortezza, angolo via Vipacco, di proprietà dell’azienda Santa Maria s.r.l., abusivamente occupato al mattino da antagonisti della rete “Noi ci siamo”, attiva nella rivendicazione del diritto all’abitare. Lo riferisce la Questura. Allo sgombero hanno partecipato, oltre agli agenti della Polizia di Stato, anche carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. Gli occupanti erano una quarantina e non si sono registrate criticità. Sul posto erano presenti anche i servizi sociali del Comune, ma nessuno degli occupanti ha richiesto una soluzione alternativa.

“Dopo le nostre denunce e segnalazioni e le lamentele dei residenti, in poche ore è stato sgomberato l’edificio tra via Vipacco e via Fortezza occupato da quasi un centinaio di immigrati e organizzato dalla “Rete Solidale Noi Ci Siamo” e dai centri sociali.

Un intervento rapido e professionale che ha consentito di bloccare un’occupazione che poteva diventare molto pericolosa, visto il numero dei presenti e l’appoggio dei professionisti delle occupazioni. Il rischio serio era di trovarci di fronte a un caso di occupazione con racket simile a quanto abbiamo visto a Firenze con l’ex hotel Astor e a Milano in altri contesti.

Ringraziamo il Ministro degli Interni, il Prefetto e il Questore e ovviamente uomini e donne in divisa per la pronta esecuzione dello sgombero.

Chiediamo tuttavia al Comune di prendere posizione di fronte alle innumerevoli occupazioni portate avanti dai centri sociali e dal collettivo “Noi ci siamo”. Il numero di azioni illegali di cui sono protagonisti è sempre più preoccupante. Sono professionisti, con una regia politica e una gestione di “immigrati disperati” che dovrebbe far venire molti dubbi. Serve il pugno duro e non chiudere gli occhi come fa da sempre Palazzo Marino”

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale a Milano.