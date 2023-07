Servizi civici. Apertura estiva delle sedi anagrafiche

Al fine di garantire una maggiore accessibilità ai servizi, l’Anagrafe centrale di via Larga per i tutti i sabati di luglio (1, 8, 15, 22, 29) osserverà l’orario prolungato e resterà quindi aperta straordinariamente dalle 8:30 alle 15:30. Sospeso, invece, per i mesi di luglio e agosto l’orario prolungato del giovedì. Tutte le sedi anagrafiche, ad eccezione di quella di via San Paolino che resterà chiusa da lunedì 3 luglio a venerdì 1° settembre, resteranno aperte come di consueto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:30:

via Larga 12 (Municipio 1);

via Padova 118 (Municipio 2);

via Sansovino 9 (Municipio 3);

via Oglio 18 (Municipio 4);

viale Tibaldi 41 (Municipio 5);

viale Legioni Romane 54 (Municipio 6);

piazza Stovani 3 (Municipio 7);

via Quarenghi 21 (Municipio 8);

piazzale Accursio 5 (Municipio 8);

largo De Benedetti 1 (Municipio 9);

via Baldinucci 76 (Municipio 9).

I cittadini e le cittadine con appuntamenti già programmati nella sede del Municipio 6 di via San Paolino, come da comunicazione ricevuta, potranno recarsi in qualsiasi altra sede anagrafica fra quelle aperte allo stesso orario.