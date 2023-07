Regionali Piemonte. Lupi (Nm), Cirio e la sua squadra hanno lavorato bene

“I dati del primo trimestre 2023, con il Pil piemontese in crescita più della media nazionale, dimostrano che il Piemonte ha un tessuto imprenditoriale virtuoso e sano che ha potuto contare anche su una buona guida in anni estremamente difficili.

Il presidente Cirio e la sua squadra hanno fatto bene e una squadra che vince non si cambia. La sfida del Centrodestra è stata sempre quella del buon governo e il presidente Cirio la sta ben interpretando, per questo il Centrodestra unito continuerà a lavorare in questi mesi a fianco del governatore per chiedere ai piemontesi di riconfermarci la loro fiducia”. Lo dichiara Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati.