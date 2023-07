Porta Garibaldi: pugno in faccia e pos spaccato a taxista che non fa salire magrebino ubriaco

Ancora un’aggressione a un tassista. Questa volta si tratta di un 56enne aggredito mentre prestava servizio nella notte tra giovedì e venerdì in piazza Freud, davanti alla stazione di Porta Garibaldi.

Il taxista era fermo mentre un gruppo di passeggeri stava pagando con il pos, prima di scendere dalla vettura, quando un 23enne, di origini magrebine, si sarebbe avvicinato all’auto in evidente stato di alterazione, insistendo per salire a bordo del taxi. Alla risposta del tassista di attendere, il 23enne lo ha colpito con un pugno in viso e gli ha strappato dalle mani il pos spaccandolo. I Carabinieri, chiamati da alcuni testimoni, hanno trovato il 23enne ancora sul posto.

Il magrebino si è scagliato anche contro i militari, danneggiando la portiera della loro vettura, così è stato denunciato per lesioni, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e per il possesso di una carta di debito non sua.