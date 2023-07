Francia: 1.300 fermi, Macron rinvia la visita di Stato in Germania, dispiegamento blindati gendarmeria

1.300 persone sono state fermate nella notte in Francia, molte delle quali a Parigi e sobborghi, e un manifestante di 20 anni è morto cadendo da un tetto di un supermercato negli scontri scoppiati dopo l’uccisione del 17enne Nahel a Nanterre da parte di un agente di polizia.

Evacuata place de la Concorde a Parigi. Nei disordini sono rimasti feriti 249 fra poliziotti e gendarmi. Il presidente Emmanuel Macron ha deciso di rinviare la sua visita di Stato in Germania, e la premier Elisabeth Borne fa sapere che l’opzione di instaurare lo stato d’emergenza non è più esclusa. Il governo annuncia il dispiegamento dei blindati della gendarmeria e annulla tutti i “grandi eventi”. L’Onu chiede alla Francia di affrontare “seriamente i gravi problemi di razzismo e discriminazione sociale all’interno delle forze dell’ordine”. Migliaia al funerale di Nahel.

Macron, visita in Germania rinviata

A comunicare la decisione di Macron di rinviare la visita in Germania è stata la presidenza tedesca, che ha diffuso questo comunicato: “Macron ha parlato al telefono con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e lo ha informato della situazione nel suo Paese. Il presidente Macron ha chiesto di rinviare la sua prevista visita di Stato in Germania”. Nessuna nuova data è stata concordata, ha detto una fonte francese, mentre l’Eliseo ha precisato il desiderio di Macron di rimanere in Francia nei prossimi giorni.

A Saint-Etienne il coprifuoco per i minori non accompagnati

Il sindaco di Saint-Etienne, Gael Perdriau, ha annunciato un coprifuoco sabato sera per i minori non accompagnati da un adulto. “A seguito di un incontro con il prefetto dalla Loira, Alexandre Rochatte, e in considerazione del rischio di ulteriori attività criminali, ho deciso di sospendere il servizio di trasporto pubblico alle 14 – ha affermato -. Allo stesso modo, dopo aver incontrato un gran numero di negozianti, ho consigliato loro di chiudere le attività nel pomeriggio. Infine, ho firmato un’ordinanza che istituisce il coprifuoco per i minori non accompagnati, che durerà dalle 19 di sabato sera alle 6 di domenica mattina”.

Ministro interno: “Stop a bus e tram dopo le 21 in tutta la Francia”

Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, ha chiesto ai prefetti di fermare gli autobus e i tram in tutta la Francia a partire dalle 21″. Darmanin ha poi chiesto ai prefetti di “adottare sistematicamente provvedimenti di divieto di vendita e trasporto” di razzi e materiale pirotecnico, bidoni di benzina, acidi e prodotti infiammabili e chimici. A Marsiglia vietate tutte le manifestazioni. I trasporti pubblici si fermano alle 18 e sono stati mobilitati rinforzi di polizia per prevenire ulteriori violenze. La prefettura di polizia ha annunciato un massiccio rafforzamento della polizia specializzata nel contrasto alla violenza urbana, con l’invio di veicoli blindati e di due elicotteri della gendarmeria. Questi ultimi, con un aereo della polizia, sorvoleranno la città per tutta la notte per individuare eventuali incidenti.

Il governo annuncia dispiegamento blindati della gendarmeria

La premier Borne, su proposta del ministro dell’Interno Darmanin, ha annunciato il dispiegamento dei mezzi blindati della gendarmeria. In totale verranno schierati quattro veicoli Centaur, oltre a 14 VBRG (veicoli blindati a ruote della gendarmeria).