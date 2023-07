Attorno al Mondo Sconvenienza (con Video)

Sono qui oggi per condividere con voi una situazione estremamente preoccupante che sta accadendo attorno a un immobile industriale abbandonato da anni a Trezzano sul Naviglio tra la tangenziale e un attiguo grande magazzino in attività. In questo video ci soffermiamo in particolare sulla questione del posteggio esterno che è diventato un luogo senza legge, dove l’illegalità prospera senza controllo. Ciò che sta accadendo è semplicemente inaccettabile: 1️⃣ Prostituzione: L’area è stata trasformata in una alcova per la prostituzione dove si compiono atti sessuali anche in pieno giorno . 2️⃣ Scarico di immondizie: L’area è diventata un tappeto a cielo aperto, con rifiuti di ogni tipo che vengono abbandonati senza alcuna considerazione per la salute pubblica e l’ambiente. 3️⃣ Smontaggio di veicoli di provenienza dubbia: È presente l’attività di smontaggio di veicoli di dubbia provenienza. Questa pratica non solo è illegale , ma crea un ambiente pericoloso a causa dei rifiuti tossici ( presenti anche pneumatici ) e degli scarti non recuperati che rappresentano un serio rischio per la salute e la sicurezza . 4️⃣ I marciapiedi poi presentano evidenti segni di bruciature , ed i tombini sono per lo più aperti e possono diventare una trappola pericolosa e letale. 👀 Sensibilizziamo e attenzioniamo le Istituzioni su questa situazione , ogni voce conta in questa battaglia . Quindi condividete questo video , parlatene con i vostri amici, vicini di casa e familiari. 💪🏻 È giunto il momento di agire, insieme possiamo fare la differenza !!!

