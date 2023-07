Movida, Comune approva delibera per regolamento: orari e criticità zone

Via libera dalla giunta comunale alla delibera con le linee di indirizzo per arrivare a un ‘regolamento’ della movida in città: dal tema della somministrazione delle bevande alla licenze per l’apertura di nuovi locali, da azioni di sensibilizzazione fra i giovani alla formazione specifica per la polizia locale, sono dieci i punti del documento che dovrà ora passare all’esame del Consiglio comunale e arriverà in aula probabilmente in autunno. Le 15 zone più frequentate saranno mappate – e tenute monitorate da un apposito organismo – in base al grado di criticità per declinare gli interventi in modo quanto più mirato. I punti principali della delibera sono stati presentati dagli assessori alla Sicurezza, Marco Granelli, a Commercio e Attività Produttive, Alessia Cappello e alle Politiche Giovanili, Martina Riva in una conferenza stampa stamane dopo la riunione di Giunta.”E’ una delibera che nasce da un percorso avviato all’interno dell’amministrazione in questi mesi per provare a leggere la situazione, notevolmente cambiata in questi anni – ha spiegato Granelli – la movida è un segnale positivo per la città, indica capacità di attrarre, ma ci sono a anche alcune situazioni di criticità. L’obiettivo è trovare l’equilibrio non sempre facile tra le esigenze della vita sociale delle persone, delle attività imprenditoriali e dei residenti”. Tra gli obiettivi, come ha spiegato Granelli, c’è ad esempio quello di arrivare a una stabilizzazione delle ordinanze per sull’uso del vetro.

“Per legge possono essere solo di 30 giorni e non immediatamente replicabili, mentre con il regolamento potrebbero diventare strutturali e quindi diminuire l’uso del vetro che è un elemento che porta insicurezza e criticità”, ha detto. Nelle zone a più alta concentrazione di locali inoltre le autorizzazioni per nuove aperture potrebbero essere ‘contingentate’. “Abbiamo elencato tutte le azioni che vogliamo fare per regolare – ha spiegato ancora l’assessore – cioè un regolamento per contingentare le nuove aperture di esercizi nelle zone fortemente concentrate, ma anche il lavoro sulle sanzioni accessorie che permettono di essere più efficaci nei confronti di quelli che non rispettano le regole, oppure la regolamentazione sugli orari, soprattutto all’esterno, in modo no generalizzato, ma mirato sulle situazioni che creano maggiori criticità”. Anche l’assessore a Commercio e Attività Produttive, Alessia Cappello ha spiegato: “Ci sono delle aree più fuori controllo dove la movida diventa ‘mala movida’ e bisogna tenere conto della quiete cittadini. Bisogna coniugare esigenze di tutti, giovani, residenti e commercianti. Avvieremo un percorso breve di studio di tutte le aree della città in modo da dividerla nelle varie zone e vedere dove sono più critiche. Questo porterà a costruire un regolamento dei pubblici esercizi che faremo queste settimane con le categorie dei pubblici esercizi, i comitati dei cittadini e i Municipi. Ci auguriamo di arrivare a una mappatura dove si individuano zone più critiche” e “le varie misure saranno una conseguenza di quelle zone”.