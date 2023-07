DIM SUM Ravioli per tutti i gusti

Oggi incontriamo WENG YIKE, originario di Shangai, la città più grande e popolata della Cina. Arrivato a Milano oltre 30 anni fa, con coraggio e ambizione ha sperimentato la sua cucina aprendo così Dim SUM, un raviolificio di lusso, in via Nino Bixio, nel cuore di Porta Venezia.

La gentilezza è di casa, appena seduti una hostess ci porge un tovagliolino umido per strofinarci le mani nel pulito, l’apparecchiatura è ordinata, i bicchieri di cristallo e le tovaglie di lino ben stirate.

Con oltre 30 tipi di ravioli della tradizionale cucina di Canton, qui si sono sperimentati nuovi gusti con un tocco di mediterraneo e la sensualità “Made IN CINA”. Tutti cotti al vapore, questi piccoli “PIECE OF ART” meticolosamente fatti a mano, uno ad uno, sono caratterizzati dall’unicità, confezionati ogni mattina nell’ordinata cucina vetrata che si intravede entrando nella seconda sala del ristorante.

I famosi Ravioli -Dim Sum,- tradotto letteralmente vuol dire “Che tocca il cuore”-, sono un tipico piatto cinese, ma qui sembrano dei veri gioielli incastonati con delle piccole porzioni di fantasia, avvolti da una pasta sfoglia di riso o farina e cotti poi al vapore …una fortuna poterli provare!

Sono sempre serviti in cestelli di bambù, tanto a creare delle pile immense! E’ bello ordinarli di vari tipi e condividerli con gli amici durante una cena, accompagnati magari da una tazza di the verde o al gelsomino.

La pasta che li avvolge è sottile, delicata e a volte trasparente. La selezione li prevede al pesce, ai crostacei, alla carne, al pollame, alle uova e per i vegani non mancano quelli alle svariate verdurine; le spezie asiatiche, si fondono meravigliosamente con i profumi mediterranei che non mancano quasi mai… rendendoli uno ad uno unici con un gusto gentile, ma con carattere.

Quelli che adoro sono: cernia e zenzero, capasanta al vapore, pollo e latte di cocco, manzo con curry ed anatra piccante. Qui anche il fritto è delicato, le tagliatelle ai frutti di mare sono un piatto che solitamente ordino come il branzino al vapore in salsa di soya…un capolavoro!

L’atmosfera sofisticata e il “SAVOIRE FAIRE” gentile che si respira rende il DIM SUM un luogo speciale dove tornare !

www.dimsummilano.com