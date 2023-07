Anche a luglio cinema gratuito e sotto le stelle con la rassegna “Nuovo Cinema Diffuso”

appuntamenti in calendario , sono piazze e strade dei quartieri che, per alcune sere, diventano luoghi di incontro per i milanesi non ancora in vacanza o che resteranno in città per tutta l’estate. A partire dal 4 fino al 25 luglio, dalle ore 21.15, si spegneranno i lampioni e si creerà quell’atmosfera magica tipica delle proiezioni all’aperto che permetterà ai partecipanti di poter vivere un’esperienza unica e gratuita, in compagnia dei propri cari o dei vicini di casa. Un furgone itinerante nei quartieri più popolari della città, qualche cuscino e l’immancabile spray per le zanzare ed è subito cinema. Sono questi gli ingredienti della prima edizione di “Nuovo Cinema Diffuso”, il progetto realizzato dall’Associazione COE in partenariato con Associazione culturale Cinevan e il Cinemino nell’ambito del Bando “Per la Cultura” 2021 promosso da Fondazione Cariplo. I luoghi scelti per l’iniziativa, che proseguirà per tutto il mese di luglio con numerosi, sono piazze e strade dei quartieri che, per alcune sere, diventano luoghi di incontro per i milanesi non ancora in vacanza o che resteranno in città per tutta l’estate. A partire dal 4 fino al 25 luglio, dalle ore 21.15, si spegneranno i lampioni e si creerà quell’atmosfera magica tipica delle proiezioni all’aperto che permetterà ai partecipanti di poter vivere un’esperienza unica e gratuita, in compagnia dei propri cari o dei vicini di casa.

(inizio proiezioni ore 21.15)

Martedì 4 e mercoledì 5 luglio: Anfiteatro Cassina Anna (Bruzzano) – via Sant’Arnaldo, 17 (Municipio 9 – Milano).

4 luglio – “In viaggio verso un sogno” di Tyler Nilson e Michael Schwartz, USA, 2019, 97′ -doppiato in italiano

Zak è un ventiduenne che, affetto da sindrome di Down, scappa dal centro in cui vive per inseguire il sogno di diventare un wrestler professionista e di frequentare la prestigiosa scuola di Water Redneck. Attraverso circostanze al di fuori di ogni controllo, il piccolo fuorilegge Tyler diverrà il suo allenatore e improbabile compagno di avventura. Sfuggendo alla cattura e bevendo whisky, convinceranno Eleonor, la giovane collaboratrice di una casa di cura, a unirsi al loro viaggio.

5 luglio – “Fiore Gemello” di Laura Luchetti, Italia, 2018, 96′ – in italiano

Quando da uno stesso gambo sbocciano due fiori, si dice che siano fiori gemelli. Favola nera di due adolescenti. Anna, sedici anni, in fuga da un evento violento che l’ha traumatizzata, incontra Basim, un immigrato clandestino della sua stessa età. Lei scappa dal suo passato, lui rincorre il proprio futuro. Insieme lotteranno per riconquistare l’innocenza perduta.

Mercoledì 12 e giovedì 13 luglio: Ex-Mercato Comunale – Piazzale Selinunte, 2 (Municipio 7 – Milano)

12 luglio – “Troppo cattivi” di Pierre Perifel, USA, 2022, 100′ – film d’animazione

Dopo una vita passata a compiere rapine, una banda di criminali affronta la loro truffa più difficile: diventare cittadini modello per vincere il Premio del Buon Samaritano e rubare il Delfino d’oro.

13 luglio – “Donne fuori dal comune”: selezione di cortometraggi in lingua araba con sottotitoli in italiano, con protagoniste piccole grandi donne da Marocco, Egitto e Tunisia.

– “Aya Goes to the Beach” di Maryam Touzani, Marocco, 2015, 17′

– “Chitana” di Amel Guellaty, Tunisia/Qatar /Norvegia, 2021, 19′

– “Into Reverse” di Noha Adel, Egitto, 2017, 17′

– “This is my Night” di Yusuf Noaman, Egitto, 2019, 17′

Mercoledì 18 e giovedì 19 luglio: Anfiteatro Rizzoli (Crescenzago) – via Angelo Rizzoli, 13 (Municipio 3 – Milano)

18 luglio – “Rango” di Gore Verbinski, USA, 2011, 107′ – film d’animazione

Nel West si aggira Rango, camaleonte in crisi di identità, che sogna di diventare un eroe del genere. In seguito a un incidente si ritrova solo nel deserto e in cerca di acqua si imbatte in una piccola cittadina, tenuta sotto il giogo di banditi e affaristi senza scrupoli.

19 luglio – “Sì, Chef! – La Brigade” di Louis-Julien Petit, Francia, 2022, 105′ – doppiato in italiano

La quarantenne Cathy è un’inflessibile sous-chef. Sta per realizzare il sogno di una vita aprendo un proprio ristorante ma nulla va come previsto. Di fronte a gravi problemi finanziari, Cathy accetta allora a malincuore un lavoro nella mensa di un ricovero per giovani migranti. Mentre lei odia la nuova occupazione, la sua passione e le sue capacità cominciano a cambiare la vita dei ragazzi, che a loro volta hanno molto da insegnarle.

Il film sarà preceduto dal cortometraggio:

“A.O.C.” di Samy Sidali, Francia, 2022, 18′ – francese e arabo con sottotitoli in italiano

Consigliati da un’amministrazione piena di buone intenzioni, Latefa e i suoi due figli, Walid e Ptissam, francesizzano i loro nomi quando acquisiscono la cittadinanza francese. Affrontano questa prova alquanto singolare con umorismo e leggerezza, poco prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il film è ispirato a una storia vera.

Lunedì 24 e martedì 25 luglio: Barrio’s – Piazzale Donne Partigiane (Municipio 6 – Milano)

24 luglio – “Fame chimica” di Antonio Bocola e Paolo Vari, Italia/Svizzera, 2003, 97′ – italiano

Due amici d’infanzia nella periferia milanese continuano a trovarsi nella piazza dove sono cresciuti. Hanno due vite diverse: uno vive facendo il “pusher” l’altro ha un lavoro “regolare”, molto faticoso e mal pagato. I due si innamorano della stessa ragazza e la loro amicizia giunge ad un bivio sullo sfondo di quella piazza che per loro è casa e diventa teatro di forti scontri sociali.

25 luglio – “America non c’è” di Davide Marchesi, Italia, 2021, 77′ – in italiano

Quotidianità ed esperienze di vita di un gruppo di giovani italiani di origine africana, all’indomani delle proteste organizzate all’inizio dell’estate 2020 a sostegno del movimento Black Lives Matter in America e nel resto del mondo. A partire da una foto scattata alla manifestazione di Milano, incontriamo il ragazzo ritratto e un gruppo di amici che si esprimono liberamente sui temi del razzismo oggi nel nostro Paese.

Preceduto dal cortometraggio:

”113/2018” di Davide Marchesi, Italia, 2020, 13′ – in italiano

Partendo dall’approvazione del decreto sicurezza dell’autunno 2018, il documentario rappresenta i momenti, emozioni ed esperienze – a volte intime, altre ormai entrate nell’immaginario comune – del processo di integrazione di varie comunità afro-discendenti in Italia. Una sequenza narrativa mista che rappresenta momenti intimi e pubblici della vita di giovani da poco sul suolo italiano, le loro percezioni e le loro impressioni sull’Italia e sul loro luogo d’origine.