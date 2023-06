Lavoro – Lidl assume oltre 450 diplomati e laureati

La multinazionale cerca Addetti Vendita e Responsabili Negozio

Lidl, azienda solida, strutturata, consapevole della propria responsabilità sociale e multinazionale leader nella grande distribuzione, offre opportunità di lavoro a oltre 450 diplomati e laureati da assumere presso i punti vendita presenti in Italia. La ricerca riguarda Specialisti Marketing, i quali dovranno supportare la pianificazione e la realizzazione dellecampagne di brand e promozionali, coordinare le agenzie pubblicitarie, monitorare la concorrenza e occuparsi di report e rendicontazioni; Responsabili del Negozio, che dovranno gestire il punto vendita ed individuare le migliori strategie commerciali per massimizzarne il fatturato, coordinare i collaboratori, motivare la squadra al raggiungimento degli obiettivi prefissati, analizzare e monitorare i principali indicatori di performance per garantire il raggiungimento degli obiettivi e intervenire in caso di criticità; Commessi Specializzati, che dovranno gestire il personale definendo i turni e organizzando le attività di formazione, verificare i prezzi e l’assortimento dei prodotti esposti, curare l’aspetto del punto vendita, garantire il rispetto delle normative di legge sulla sicurezza del personale e quelle alimentari e sostituire il capo filiale in sua assenza. Ma le figure maggiormente ricercate dal Lidl sono gli Addetti alla Vendita, che dovranno offrire assistenza ai clienti, gestire tutte le attività di cassa, ordinare i prodotti sugli scaffali, sistemare e pulire i locali e rendere l’esperienza di acquisto più veloce e piacevole per i clienti. Oltre al diploma e alla laurea, gli altri requisiti richiesti ai candidati sono: spiccato orientamento al cliente e all’obiettivo, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità, flessibilità e dinamicità, approccio multitasking, buone capacità di analisi e di sintesi, doti di organizzazione, coordinamento e comunicazione e attitudine al problem solving.

Per verificare tutte le posizioni aperte… continua a leggere