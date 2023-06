Area C: “Sala passerà alla storia come il sindaco più stangatore d’Italia”

“Area C costerà almeno 7 euro: ecco la ricetta di Beppe Sala per passare alla storia come il sindaco più stangatore d’Italia. Dopo Area B, strisce blu in estrema periferia, record di multe a livello nazionale, ztl e zone 30 in ogni dove e ciclabili killer, ecco il rincaro persino su Area C.

Con la scusa della lotta all’inquinamento il Pd continua a fare cassa su milanesi e non. Come faranno tutti quei lavoratori che ogni giorno accedono in centro coi loro furgoncini carichi di attrezzature? Dovranno prendere la metro come suggeriscono i talebani dell’ecologismo più sfrenato? Siamo al paradosso più totale. Di questo passo siamo certi che Sala e compagnia introdurranno un ticket d’ingresso anche in Area B. Faranno di Milano un club esclusivo: una tirannia green…”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega.