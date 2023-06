Sold out per le due dame, venerdi in serata mondana in galleria Vittorio Emanuele

Concerto con cena estiva, evocando i rossi palchetti della Scala, ma in tenuta casual. Serata semi mondana, che i loggionisti offrono al pubblico meneghino e che il passa parola ingigantisce. Chi ci sarà? E gli abiti ? I personaggi ? Il passa parola è partito nei salotti e, afa o non afa, è quasi tutti esaurito nella sala del concerto. Ma dove?

E’ un piccolo resort musical-mondano in Galleria, conosciuto solo dalla ristretta milanesità che ama svisceratamente l’opera e la Scala. Parliamo della gloriosa saletta ovattata degli Amici del Loggione, in Galleria (ma si accede da via Silvio Pellico 6), un luogo magico, dotto e esclusivo, dove venerdì sera debutta la pianista Sonia Vetturato in coppia con la soprano Laryssa Yudina: un concerto che farà subito pensare alle atmosfere di Luchino Visconti in “ Senso”, ma che spazierà anche nella tradizione operistica napoletana. ”Movie e bel canto” è infatti il titolo della serata.

Sonia eseguirà colonne sonore spaziando in generi e stili molto diversi, dal classico al pop allo swing. Quindi diversi echi da musical e cafè chantant atterrando nelle melodie divine di Rota, Morricone, Piovani, i grandi compositori italiani per il cinema. E Laryssa? Già apprezzata nel giardino del don Lisander, in via Manzoni, la leggiadra biondissima soprano, (la Anita Ekberg del bel canto, cosi soprannominata dai loggionisti) offre teatralità e repertorio operistico d’altissimo livello.

E a mezzo concerto, anche un cameo con un allievo giovanissimo e talentuoso di Sonia Vettorato, che oltre ad essere concertista è una dolce insegnante di pianoforte molto apprezzata. L’allievo, Edoardo Loro di 11 anni, si presenta ai Loggionisti : un debutto in una sera di mezza estate.

Per le ultime prenotazioni: ore 19 concerto, ore 20 cena estiva. Amici del Loggione, 3391379800-338502418