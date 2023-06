Sgarbi “A Milano un condominio nascerà sui reperti della città romana”

“Sembra incredibile che nel centro di Milano, tra via della Zecca Vecchia e via delle Fosse Ardeatine, si ritrovino imponenti reperti della città romana con strutture di laterizio anche integre e voluminose, che vengono smontate e trasferite per consentire la costruzione di un orrido edificio condominiale che toglierà aria e luce al quartiere”, lo denuncia, in una nota, il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

“Milano dovrebbe avere maggiore tutela per la sua storia”, ha concluso l’esponente del Governo e critico d’arte.