Rossello FI : Ora Milano sia consapevole dell’importanza del Tribunale Europeo dei Brevetti

“Nelle prossime settimane FI Milano organizzerà un incontro col Ministro Tajani e il Viceministro Sisto insieme alle categorie interessate a partire dall’ordine degli Avvocati. Cosi ha dichiarato l’on Cristina Rossello, coordinatore cittadino di Forza Italia, ai margini del question time svoltosi alla Camera sul Tribunale Europeo dei Brevetti.

“Occorre diffondere la consapevolezza che il tribunale dei brevetti è una grande opportunità di lavoro per Milano e di internazionalizzazione per le imprese italiane. Il Governo ha fatto la sua parte. Ora occorre che la politica e le istituzioni locali lavorino affinché la sezione milanese del TUB sia da subito efficiente, accogliente e dotata delle necessarie competenze professionali. In questo modo il TUB di Milano potrà conquistarsi autorevolezza e la stima degli addetti ai lavori.”