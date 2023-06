Milano, Comazzi: “Danneggiamento murales Berlusconi gesto vile e codardo. Attacco a libertà di espressione”

Non è durato più di 24 ore prima di essere vandalizzato il murale dedicato a Silvio Berlusconi, realizzato dall’artista AleXsandro Palombo a Milano, nel quartiere Isola, davanti allo stabile dove il Cavaliere ha vissuto da piccolo.

Ieri, 28 giugno, al murale sono state aggiunte alcune scritte vandaliche. Accanto alla dicitura «Self-made man» è comparsa la frase «Con l’aiuto della ‘Ndrangheta». Mentre sulla targa toponomastica, che riporta il nome di Berlusconi, è stato scritto: «Ex Pdc, uomo d’affari e vecchio p….». Le frasi sono state subito cancellate da alcuni dei cittadini che hanno subito cominciato ad arrivare da ogni parte della città per scattare foto all’opera.

“Il danneggiamento del murales dedicato alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi è un gesto vile e codardo. La nostra società è fondata sulla diversità di opinioni e sul rispetto reciproco, elementi fondamentali per la convivenza civile e atti come questo non possono essere ammessi. Elementi che sembrano però mancare a qualcuno che preferisce deturpare il ricordo di un grande italiano piuttosto che confrontarsi civilmente con chi ha idee diverse dalle sue. Questo è un attacco diretto nei confronti dei valori fondamentali della libertà di espressione e della tolleranza. La mia più sincera gratitudine va ai residenti del quartiere che si sono subito mobilitati per cancellare le scritte oscene comparse”. Lo afferma in una nota il capo delegazione di Forza Italia presso la Giunta regionale della Lombardia e assessore al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi.