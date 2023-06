Disponibile in Lombardia la prima terapia che riduce il colesterolo LDL con due somministrazioni l’anno

In Lombardia nel 2020 sono stati circa 35.000 i decessi provocati dalle malattie cardiovascolari tra cui quelle ischemiche e cerebrovascolari che rappresentano il 26% del totale dei decessi. I cittadini lombardi che soffrono di dislipidemie sono circa 1.700.000 di cui circa il 40% sono trattati con terapie ipolipemizzanti e circa il 49% di questi sono pazienti a rischio cardiovascolare alto e molto alto. Il principale fattore modificabile per la riduzione del rischio cardiovascolare è l’aumento del colesterolo LDL che, soprattutto in seguito a un evento acuto (ictus e infarto del miocardio), deve essere adeguatamente controllato. Anche nella Regione Lombardia è prescrivibile inclisiran. Il farmaco di Novartis, interferendo con l’RNA messaggero, è in grado di ridurre significativamente i livelli di colesterolo LDL con due somministrazioni l’anno.

“La disponibilità di questo nuovo farmaco anche in Lombardia rappresenta un’importante evoluzione per perfezionare la strategia terapeutica di approccio alla riduzione del LDL e migliorare la qualità della vita dei pazienti con ipercolesterolemia. Questa molecola – spiega Alberico Catapano, Presidente SISA (Società Italiana per lo Studio della Aterosclerosi) – appartiene ad una nuova generazione di farmaci che mirano a combattere l’origine della malattia aterosclerotica. Abbiamo grande fiducia nelle potenzialità di questo farmaco, che grazie al suo meccanismo d’azione rivoluzionario si prefigge di aiutare un numero maggiore di pazienti a raggiungere e mantenere i livelli ottimali di colesterolo LDL.” “Nell’ambito delle dislipidemie come l’ipercolesterolemia, il controllo dei livelli di colesterolo si rivela di fondamentale importanza. È evidente la necessità di un approccio che unisca l’assistenza ospedaliera a quella territoriale, così da garantire una supervisione costante e personalizzata, rispondendo adeguatamente alle esigenze individuali dei pazienti. L’introduzione di inclisiran fornisce anche alla nostra regione – conclude Fabrizio Oliva Presidente Nazionale ANMCO, Direttore SC Cardiologia 1-Emodinamica ASST Niguarda – un vantaggio terapeutico significativo che, grazie anche alla modalità di somministrazione, saprà rendere la gestione del paziente più agevole con la possibilità anche di migliorare l’aderenza terapeutica e conseguentemente l’outcome dei nostri pazienti”.

