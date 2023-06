ATM, FdI: gravi disagi per soppressione linea 73

“Autobus 73: la soppressione provoca enormi disagi ai cittadini, soprattutto ai più deboli. L’inclusività dell’Amministrazione comunale si ferma agli slogan! Con la soppressione dell’autobus 73 da Linate a San Babila, attraversando viale Forlanini, viale Corsica, corso XXII marzo e corso di Porta Vittoria, si reca un notevole disagio ai residenti e ai lavoratori, soprattutto a coloro che non possono utilizzare il tram che attraversa le località citate perché presenta evidenti barriere architettoniche e non è inclusivo”. Così in una nota congiunta Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia e Alessandro Verri, Capogruppo della Lega a Palazzo Marino. “Le fermate dell’attuale linea 73 distano anche un chilometro dalle fermate della nuova metropolitana M4, percorso impossibile per anziani e diversamente abili – si legge ancora nella nota dei consiglieri Fdi e Lega -. Con la soppressione della 73 una gran parte dei cittadini milanesi non può utilizzare i mezzi pubblici, chiediamo quindi alla Giunta Sala di salvaguardare le persone più fragili e di essere inclusivi con i fatti e non con gli slogan. In merito abbiamo depositato una Domanda a Risposta Immediata da affrontare in Consiglio comunale”.

