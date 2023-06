Identificati autori degli scontri a Milano durante una manifestazione

Sono stati identificati gli autori degli scontri avvenuti lo scorso 11 febbraio in occasione della manifestazione in solidarietà del detenuto Alfredo Cospito. In quella circostanza, alcuni manifestanti, tutti appartenenti al gruppo di testa, lanciarono diverse bottiglie e oggetti contro le Forze dell’ordine provocando delle lesioni a sei operatori di Polizia che ricorsero alle cure mediche. Grazie ai riscontri investigativi dei poliziotti della Digos di Milano, sono stati identificati 6 giovani, considerati esponenti dell’area anarchica, 5 italiani e un cittadino svizzero responsabili dei principali scontri avvenuti nei luoghi percorsi dalla manifestazione di Piazza; per loro la Procura di Milano ha emesso sei ordinanze di custodia cautelare eseguite, questa mattina, dagli agenti milanesi. Per due cittadini italiani di 28 e 26 anni il divieto di dimora a Milano con obbligo di presentazione due volte alla settimana alla Polizia giudiziaria competente per territorio, per tre cittadine italiane di 29, 28 e 31 anni l’obbligo di dimora rispettivamente nel comune di Novara e per le altre due nei rispettivi comuni di residenza della provincia di Varese, mentre per il cittadino svizzero di 31 anni il divieto di dimora a Milano proibendo allo stesso di trattenersi a qualsiasi titolo in città.

