Francesco Roberti (F.I.) vince le elezioni ed è il nuovo governatore del Molise

“Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al Presidente Berlusconi – scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani -. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del Governo. Augurando buon lavoro a Francesco ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. ForzaItalia, Forza di Buongoverno”.

In Molise quando lo scrutinio dei voti è ancora in corso, il candidato del centrodestra Francesco Roberti è al 60,87%, contro il 37,50% del candidato del centrosinistra Roberto Gravina, rendendo così la vittoria certa.

Nelle elezioni in Molise il distacco tra i due contendenti è stato così netto che non si è reso necessario attendere la fine dello spoglio delle schede. “Ho mandato un messaggio di congratulazioni a Francesco Roberti” ha detto Roberto Gravina, candidato presidente della coalizione progressista riconoscendo di fatto l’affermazione del suo competitor principale. “Nell’altra coalizione – ha detto – evidentemente hanno costruito un’alleanza che ha funzionato di più, per quanto riguarda noi è il contrario. Non vedo grosse alternative nel commentare questo voto che vede in modo chiaro una vittoria del centrodestra. Il nostro, comunque – ha aggiunto – è un progetto che deve avere un seguito”.