Salute- 40mila casi autismo tra Milano, Lodi e Monza, da Coldiretti primo soccorso per fattorie

Nelle province di Milano, Lodi e Monza Brianza sono almeno 40 mila i bambini e gli adulti che soffrono di disturbi dello spettro autistico. E’ quanto stima la Coldiretti interprovinciale su dati Istat e dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici in occasione della conclusione del primo percorso di formazione sull’autismo dedicato alle fattorie didattiche organizzato da Terranostra e Coldiretti Donne Impresa di Milano, Lodi e Monza Brianza. “L’obiettivo dell’iniziativa – precisa Raffaele Dondoni, presidente di Terranostra interprovinciale, l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio promossa da Coldiretti – è quello di migliorare l’inclusione dei bambini e dei ragazzi con autismo e disabilità nelle attività organizzate dalle fattorie”. “Per questo – spiega Maria Antonia Ceriani, responsabile del gruppo Donne Impresa della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – il percorso intitolato “Conoscere l’autismo e migliorare l’inclusione” non si fermerà qui, ma proseguirà anche dopo l’estate con nuovi approfondimenti, proprio alla luce dell’incidenza che i disturbi dello spettro autistico hanno nella società e in particolare nelle classi scolastiche”. Nell’iniziativa promossa a livello interprovinciale, è stato ad esempio pensato l’utilizzo nelle fattorie didattiche di Coldiretti, in collaborazione con associazioni del settore, di un vero e proprio kit per accompagnare alla scoperta della campagna e delle cascine gli studenti autistici e i loro insegnanti di sostegno. Il percorso della Coldiretti interprovinciale si è sviluppato in tre tappe: la prima on line ad aprile, la seconda a maggio in presenza presso l’agriturismo Le Cave del Ceppo di Trezzo sull’Adda, nel Milanese, e la conclusiva all’agriturismo Cascina Claudina di Truccazzano (MI). Relatrice la dottoressa Arianna Venturini, psicologa e analista comportamentale.

