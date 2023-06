No alla pedonalizzazione di via Sangallo e all’eliminazione di altri 50 posti auto

“Incredibile quello che sta accadendo in Via Sangallo. Poche persone stanno rovinando anni di buon rapporto tra vicinato. Se solo avessero chiesto o parlato si sarebbero accorti che la stragrande maggioranza vuole che Sangallo venga riaperta al più presto. Con la scusa del voler socializzare hanno agito esattamente per i loro interessi, utilizzando immagini di un bel incontro per strada per proporre al comune un’idea stramba che i residenti NON VOGLIONO! I soliti “pochi” che utilizzano stratagemmi per oltrepassare il volere dei cittadini.

Post di Maurizio Andrico

Anche il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) si è espresso sul problema:

“Sul Corriere della Sera esprimo tutte le mie perplessità e la mia personale contrarietà al progetto di PEDONALIZZAZIONE DI VIA SANGALLO

Il progetto oltre a prevedere l’ELIMINAZIONE di circa 50 posti auto, prevedrebbe di creare – come già accaduto in via #SACCHINI o #PACINI zone con panchine che verrebbero – come accade purtroppo sempre più spesso nella nostra città – utilizzate per bivacchi fino a notte fonda con tutti i disagi che ne conseguirebbero per i cittadini residenti in quanto sarebbero posizionate proprio sotto le finestre dei palazzi circostanti essendo la via lunga e stretta.

Sono state proposte anche soluzioni “sperimentali” di chiusura, per poco tempo dicono, ma sappiamo che nel nostro paese purtroppo nulla è più definitivo di ciò che è provvisorio…

Purtroppo stesso copione già visto in altre parti della nostra città, Via Sacchini e Pacini solo per citarne alcune più recenti dove i residenti la notte molto spesso non dormono e la mattina si ritrovano una via tappezzata di rifiuti e bottiglie di birra, per non parlare dei problemi di sicurezza che ne conseguono…

Ho da subito aderito alla raccolta firme promossa dai residenti contrari al progetto…

Marco Cagnolati (FI)

Consigliere di Municipio 3 Milano