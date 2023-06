Le diete del Prof. Sorrentino: PANCIA SGONFIA

Spesso la pancia gonfia evidenzia un’antiestetica pancetta che rovina la linea. Lo notiamo quando i pantaloni non si allacciano e le gonne tirano. Spesso il gonfiore è determinato da una scelta poco attenta degli alimenti di cui facciamo uso. Alcuni di essi, infatti, una volta giunti nell’intestino fermentano e producono gas, creando tensione a livello addominale. Questa dieta propone alimenti che non producono questi inconvenienti (vedi tabella). E’ ideale iniziare la giornata con dei probiotici, alleati del nostro intestino e finire sempre il pasto con una tisana a base di semi di finocchio, menta, anice, tiglio, camomilla e zenzero. Non è proibito, per chi è solito farlo, bere un bicchiere di vino rosso a pasto. A questo vanno aggiunti 8 bicchieri di acqua al giorno, da sorseggiare durante la giornata. Prima di affrontare questa dieta è necessario fare delle prove per stabilire quali sono i cibi che possono procurarvi meteorismo. Non tutti reagiscono allo stesso modo, alcuni alimenti tendono ad accentuare la tensione addominale, altri no. A questo proposito è importante prestare attenzione se dopo aver bevuto un bicchiere di latte vi sentite gonfi, oppure se questo accade dopo aver mangiato un certo tipo di verdure o alimento particolare. Solo dopo questo passaggio sarà possibile stilare una dieta personalizzata. In ogni caso, se il disturbo dovesse persistere, è consigliabile rivolgersi a uno specialista.

Dieta 7 giorni

1° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere latte o 1 yogurt vegetali

3 fette biscottate o 30 grammi cereali

Metà Mattino

1 spremuta d’agrumi

3 noci o 10 mandorle

Pranzo

1 panino con bresaola gr 70,rucola e pomodorini

Merenda

1 yogurt vegetaleo 1 quadretto cioccolato fondente

Cena

Fusilli con peperoni

Ingredienti per 2 persone: 160 gramm idi fusilli, 400 grammi di peperoni gialli, 1 cucchiaino di senape in grani, 2 cucchiaini d’olio extravergine d’oliva, 2 cucchiaini panna di soia, basilico, 1 spicchio d’aglio, peperoncino.

Esecuzione: lavate i peperoni e riduceteli a striscioline. Poneteli in una padella antiaderente, con lo spicchio d’aglio schiacciato, i grani di senape e poca acqua, coprite e portate a cottura. Aggiungete il basilico tritato e la panna, mescolate e fate ridurre a fiamma viva per circa 5 minuti. Cuocete la pasta e in una ciotola ponete la salsa con i peperoni, l’olio, amalgamate e cospargete di peperoncino, aggiungetevi la pasta al dente mescolate e servite.

Dopocena

1 tisana

2° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere latte o 1 yogurt vegetali

3 fette biscottate o 30 grammi di cereali

Metà Mattino

1 spremuta d’agrumi

3 noci o 10 mandorle

Pranzo

80 grammi di riso bollito

1 cucchiaino di parmigiano

1 cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva

Merenda

1 yogurt vegetale o 1 quadretto cioccolato fondente

Cena

1 panino integrale

Frittata con zucchine

Ingredienti per 2 persone: 4 uova, 400 grammi di zucchine, 1 spicchio di aglio, ½scalogno, prezzemolo, erba cipollina, sale, peperoncino in polvere.

Esecuzione: cuocete le zucchine in abbondante acqua salata e tagliatele a pezzetti. Mettetele in una padella antiaderente. Unite lo spicchio d’aglio intero, le erbe tritate con lo scalogno e fate cuocere per cinque minuti circa. Eliminate lo spicchio d’aglio. Battete le uova con il sale. Scaldate una padella antiaderente, versate le uova e lasciatele rapprendere. Unite la verdura, spolverizzate con poco peperoncino e chiudete a frittata.

Dopocena

1 tisana

3° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere latte o 1 yogurtvegetali

3 fette biscottate o 30 grammi di cereali

Metà Mattino

1 spremuta d’agrumi

3 noci o 10 mandorle

Pranzo

Un piatto di verdure alla griglia

Merenda

1 yogurt vegetaleo 1 quadretto cioccolato fondente

Cena

Insalata di carote crude con aceto balsamico

1 panino integrale

Battuta di vitello all’origano

Ingredienti per 2 persone: 400 grammi di fettine di vitello, 1 spicchio di aglio, origano, 20 pomodorini da sugo, capperi, 2 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva, sale e peperoncino in polvere.

Esecuzione: pulite i pomodorini, tagliateli a metà e uniteli, in una padella antiaderente, ai capperi, allo spicchio d’aglio e all’origano e salate. Fate cuocere per circa 15 minuti, battete le fettine di carne e versatele nel sugo, quando sono cotte, aggiungete l’olio ed il peperoncino.

Dopocena

1 tisana

4° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere latte o 1 yogurtvegetali

3 fette biscottate o 30 grammi di cereali

Metà Mattino

1 spremuta d’agrumi

3 noci o 10 mandorle

Pranzo

80 grammi di riso bollito

1 cucchiaino di parmigiano

1 cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva

Merenda

1 yogurt vegetaleo 1 quadretto cioccolato fondente

Cena

Fagiolini e finocchi a vapore con salsa di soia

1 panino integrale

Spigola all’acqua pazza

Ingredienti per 2 persone:400 grammi di filetti di spigola, 2 spicchi di aglio, 10 pomodorini, 1 mazzetto di prezzemolo, 2 cucchiai di vino bianco, 2 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva, sale e pepe.

Esecuzione: lavate i filetti del pesce e poneteli in una teglia bassa piena a metà d’acqua. Disponetevi i pomodorini puliti, tagliati a metà, il prezzemolo tritato e l’aglio a fettine, irrorate con il vino, salate e pepate. Coprite e lasciate cuocere per 15/20 minuti circa. Disponete il pesce su un vassoio con un po’ del liquido di cottura e irrorate con l’olio.

Dopocena

1 tisana

5° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere latte o 1 yogurt vegetali

3 fette biscottate o 30 grammi di cereali

Metà Mattino

1 spremuta d’agrumi

3 noci o 10 mandorle

Pranzo

1 paillard di manzo ai ferri 150 grammi

Verdure cotte e crude

1 cucchiaino di aceto balsamico

1 cucchiaino d’olio extravergine d’oliva

Merenda

1 yogurt vegetaleo 1 quadretto cioccolato fondente

Cena

Rigatoni del casaro

Ingredienti per 2 persone: 180 grammi di rigatoni, ½scalogno, 1 zucchina, 1 melanzana, 1 peperone, 20 pomodorini da sugo,8 olive nere denocciolate, 8 olive verdi denocciolate, 1 spicchio di aglio, basilico, 2 cucchiai di vino bianco, 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, sale, peperoncino.

Esecuzione: lavate e tagliate a metà i pomodorini, privateli dell’acqua di vegetazione. Pulite e tagliate a tocchetti il peperone, la melanzana e la zucchina. Fate un trito con lo scalogno e con lo spicchio di aglio intero mettetelo ad appassire in una padella antiaderente con il vino bianco. Unite le verdure, le olive, il peperoncino e il basilico. Salate e cuocete a fiamma bassa per un quarto d’ora. Lessate i rigatoni in abbondante acqua salata, scolateli al dente e conditeli con il sugo di verdure e l’olio. Mescolate e lasciate intiepidire prima di servire.

Dopocena

1 tisana

6° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere latte o 1 yogurtvegetali

3 fette biscottate o 30 grammi di cereali

Metà Mattino

1 spremuta d’agrumi

3 noci o 10 mandorle

Pranzo

80 grammi di riso bollito

1 cucchiaino di parmigiano

1 cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva

Merenda

1 yogurt vegetale o 1 quadretto cioccolato fondente

Cena

1 panino integrale

Dadolata di tofu al vino rosso

Ingredienti x 2 persone: 300 grammi tofu (a dadini), 1 spicchio d’aglio, 250 grammi pomodori pelati, origano una manciata, 4 cucchiai vino rosso, 2 cucchiaini d’olio, sale, peperoncino in polvere.

Esecuzione: In una padella inaderente ponete l’olio, lo spicchio d’aglio, i pomodori pelati schiacciati con una forchetta, il vino, l’origano e un pizzico di sale. Quando la salsa è cotta, unite il tofu e fate cuocere per 5-6 minuti circa. Aggiungete il peperoncino e servite caldo.

Dopocena

1 tisana

7° GIORNO

Colazione

Caffè o tè

1 bicchiere latte o 1 yogurt vegetali

3 fette biscottate o 30 grammi di cereali

Metà Mattino

1 spremuta d’agrumi

3 noci o 10 mandorle

Pranzo

1 panino con prosciutto crudo gr 70 e pomodorini

Merenda

1 yogurt vegetale o 1 quadretto cioccolato fondente

Cena

Ditali e patate

Ingredienti: 160 grammi di ditali, 2 patate, 4 pomodorini, mezza cipolla, 2 cucchiaini d’olio extravergine d’oliva, 2 cucchiaini di parmigiano, 4 gherigli di noci, sale e peperoncino in polvere.

Esecuzione: nettate la cipolla e tagliatela a fettine sottili. Sbucciate le patate e riducetele a tocchetti. Lavate i pomodorini tagliateli a metà e poneteli in un tegame con metà dell’olio, la cipolla e lasciate cuocere per qualche minuto. Aggiungetevi le patate e fatele rosolare, dopo qualche minuto versatevi un bicchiere d’acqua e continuate la cottura a recipiente coperto. Tritate i gherigli delle noci. Scolate la pasta mettetela in una terrina, aggiungetevi le patate, i gherigli delle noci, il formaggio grattugiato, e spolverate con il peperoncino. Mescolate bene e servite.

Dopocena

1 tisana

Tabella

Alimenti sì

Acqua non effervescente;

Cotture non elaborate;

Latte e yogurt (soia, riso, mandorle), parmigiano, pecorino, tofu e feta;

Riso, mais, avena, grano saraceno, quinoa, amaranto e miglio;

Soia e piselli;

Carote, costa, fagiolini, lattuga, melanzane, patate, peperoni, pomodori, zucchine, zucca;

Cipolla, aglio, porro, scalogno, origano, erba cipollina, basilico, prezzemolo e rosmarino (solo come aromi);

Spezie (zenzero, curcuma, pepe, peperoncino);

Agrumi, lamponi, fragole, mirtilli, kiwi;

(senza esagerare uva, ananas, banana matura);

Mandorle, noci, pinoli;

Olio, aceto, aceto balsamico, salsa di soia, senape;

Tutti i tipi di carni magre e pesce;

Uova;

Cioccolato fondente;

Un bicchiere di vino;

Alimenti no

Bevande gassate o troppo zuccherine;

Cotture elaborate e salse ricche di grassi;

Alcuni dolcificanti artificiali;

Latte, formaggi e derivati del latte;

Grano, frumento, orzo, farina bianca, integrale e di legumi, kamut, segale e semolino;

Ceci, fagioli e lenticchie;

Verza, cavoli, crauti, carciofi, funghi, cicoria, cetrioli e asparagi;

Frutta secca e pistacchi;

Avocado, albicocca, ciliegia, cocomero, cachi, fichi, mango, mela, mora, pera, pesca, prugna;

Alcool, birra, vino;

Zucchero, miele, marmellata;

Tisana: anice, finocchio, menta, tiglio, camomilla, zenzero

Prof. Nicola Sorrentino