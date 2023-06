Affetto per Berlusconi e nuovo consenso a Forza Italia: la 2 giorni di gazebo FI a Milano

“Abbiamo voluto simbolicamente far sventolare le nostre bandiere in città a pochi giorni dalla scomparsa del Presidente Berlusconi.”

Così ha commentato Cristina Rossello, coordinatore cittano FI. “C’è stata una grande risposta dei milanesi che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ma anche dare la loro adesione alle nostre battaglie per la giustizia, per le pensioni e sul taglio delle tasse. La forte presenza di attivisti in una w.e. di fine giugno , il ritorno di alcuni consiglieri da FDI e di esponenti della Lega segnalano il forte orgoglio e il buono stato di salute di FI. I gazebo, fra sabato e domenica hanno raccolto centinaia di adesioni e iscrizioni”.