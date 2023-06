Risultati Bando “Milano a 15 minuti”

Questa settimana sono stati annunciati i vincitori del bando indetto dal Comune di Milano per il progetto “Milano a 15 minuti”, iniziativa ideata allo scopo di favorire lo sviluppo di realtà operanti sul territorio Milanese al fine di arricchire l’offerta di servizi verso la cittadinanza. Per quanto riguarda il Municipio 3, sono state selezionate come vincitrici ben due iniziative, che di seguito vado a descrivere brevemente.

Cascina Biblioteca.

La prima realtà premiata è quella di Cascina Biblioteca, associazione situata al confine est del Municipio, all’interno del Parco Lambro, in particolare con riferimento all’attività di Asilo messa in piedi già a partire dal 2022. La cascina, infatti, gode della possibilità di poter usufruire di diversi ettari di suolo del parco all’interno del quale, tra le svariate attività dedicate a persone di tutte le età, è stato avviato un asilo in cui i bambini possono giocare ed imparare svolgendo attività sia all’interno della struttura che all’aperto.

Martinitt

Il secondo vincitore del bando è il centro Martinitt, il quale ha presentato un progetto di creazione di un centro culturale che possa inoltre fungere da luogo di coworking, in linea con la sempre maggiore richiesta di tale tipologia di spazi in accordo alle logiche di smart working. Il valore complessivo dei fondi assegnati alle due realtà sfiora i 180mila euro, messi a disposizione prevalentemente dal Comune.