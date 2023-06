Da Milano Smeraldo va in scena “Vamos a la Plaza”, una festa per inaugurare il dehors estivo con Johnson Righeira Special Guest

La sera di giovedì 29 giugno Piazza XXV Aprile si trasforma in una spiaggia urbana per riascoltare le hits che hanno fatto la storia delle estati italiane con buona cucina e cocktail d’autore

Da Eataly Milano Smeraldo l’estate ha ufficialmente inizio con “Vamos a la Plaza”, la festa sotto le stelle che inaugura un calendario di eventi all’aperto dedicati alla bella stagione nel dehors dello store milanese. Per l’occasione, giovedì 29 giugno Piazza XXV Aprile si trasforma in una spiaggia urbana con tanto di sdraio e ombrelloni, offrendo al pubblico un’oasi di relax dove poter godere della vivace atmosfera della città. Una serie di esibizioni legata ai suoni e alle canzoni che hanno fatto la storia dell’estate italiana è il cuore pulsante della serata, che prenderà il via a partire dalle 18:30. Il palco anima la piazza con lo special guest Johnson Righeira, che farà rivivere i successi dei Righeira degli Anni Ottanta con un intrattenimento musicale dal vivo e – in particolare – celebrerà col pubblico i 40 anni della hit ‘Vamos a la playa’ (1983), primo ‘tormentone’ estivo made in Italy. Al programma si aggiungono il dj set di DJ MARVIN-O, con un repertorio di pezzi “da spiaggia” dagli Anni Sessanta agli Anni Duemila, rigorosamente in vinile;​ il live tutto da ballare dei MARY & THE QUANTS, con una energizzante scaletta di grandi pezzi degli Anni Sessanta e Settanta e – in chiusura – un dj set di Luke DB interamente dedicato alla mitica dance Anni Novanta.

Un’ampia varietà di proposte food e drink a tema anni ‘80 e ‘90 arricchisce l’occasione, con nomi dal sapore vintage e un po’ nostalgico ispirati a grandi successi musicali, tra cui spiccano “Un’estate al mare” – panzanella​ con pane rustico, pomodoro fresco, cipollotto fresco, cetriolo, basilico -, “La vie en rose” – cocktail di gamberi​ – e “Cosa resterà di questi anni 80” – penne con vodka, salmone e panna -​. Eataly propone la sua sfiziosa versione di fritto misto con “Abbronzatissimi”: mondeghili, olive all’ascolana, panelle e patate di Avezzano. Non mancano le iconiche pizze e focacce del forno di Eataly condite con ingredienti freschi e sfiziosi, come “Il tonnato nel panino” – focaccia alla pala con vitello tonnato -​. Per concludere in dolcezza, rinfrescano il palato “Tropicana” – coppa di gelato Marchetti – e “Sapore di mare” – succosi cubetti di anguria fresca -. L’ingresso è libero senza prenotazione.

Per informazioni sull’evento è possibile visitare la pagina dedicata al seguente link: https://www.eataly.net/it_it/negozi/milano-smeraldo/news/vamos-a-la-plaza-festa-eataly-milano

Gli appuntamenti estivi da Eataly All’Aperto proseguono con un palinsesto di eventi e serate a tema per riscoprire il gusto di vivere insieme la città con aperitivi di qualità, in uno degli spazi verdi più piacevoli di Milano per trascorrere momenti di convivialità all’insegna del divertimento. Giovedì 6 luglio si festeggia con “Spritz Mania”: un’occasione dedicata al più amato e indiscusso cocktail protagonista dell’estate, disponibile in tante versioni originali attraverso un vero e proprio viaggio dal Nord al Sud Italia. Le declinazioni del drink saranno accompagnate dagli sfizi del menù firmato Eataly per celebrare nel migliore dei modi il rituale dell’aperitivo. Giovedì 13 luglio è la volta di “Finalmente il Mare”: un evento che porta il mood vacanziero nell’oasi di Eataly All’Aperto insieme a Gin Mare. Tante proposte di cocktail dal gusto mediterraneo perfette per gli amanti del gin saranno abbinate a una selezione di tapas create ad hoc dagli chef di Eataly. Giovedì 20 luglio il dehors di Eataly Milano Smeraldo si tinge di rosa per la “Rosé Night”: una serata per degustare golosi stuzzichini dalle mille sfumature di rosa insieme a una rinfrescante selezione di bollicine rosate. Per maggiori informazioni sugli eventi estivi di Eataly è possibile visitare la pagina https://www.eataly.net/it_it/negozi/milano-smeraldo/news/eventi-eataly-allaperto