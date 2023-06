Buon compleanno SPIRIT DE MILAN! Il 25 giugno si festeggiano 8 anni del locale meneghino dal gusto vintage con tanti appuntamenti speciali

DOMENICA 25 GIUGNO SI FESTEGGIANO GLI 8 ANNI DEL LOCALE MENEGHINO DAL GUSTO VINTAGE UNA GIORNATA RICCA DI APPUNTAMENTI SPECIALI

Ore 16.30 “Babylon Brassens” con i Duperdu

Ore 20.00 musica dal vivo con amici musicisti

Ore 21.00 lezione primi passi di blues dance

Ore 22.00 Spirit In Blues con Ronnie Jones e the Nite Life

Buon compleanno SPIRIT DE MILAN! Il 25 giugno la cattedrale in cui si incontrano la cultura swing e la passione per la bellezza e la tradizione, alla riscoperta del fascino di Milano e della “milanesità” compie 8 anni. Per festeggiare, tanti appuntamenti speciali, dallo spettacolo “Babylon Brassens” con i Duperdu a Spirit In Blues con Ronnie Jones.

Questi gli appuntamenti della settimana:

MARTEDÌ 20 GIUGNO

Alle 22.00 – “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”: protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO

Alle 22.00 – concerto di THE STRAWBOYS: torna la musica e le danze irlandesi con questa band misteriosa, che nasconde il volto dietro a un cappello di paglia, formato da musicisti con grande esperienza alle spalle e che si distingue per l’autenticità dello stile e la vastità del repertorio. Dalle 20.30 alle 21.30 lezione gratuita primi passi adulti con l’Accademia di Danza Gens d’Ys.

GIOVEDÌ 22 GIUGNO

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con I TRI BRUT & U BEL BAND: gruppo nato nel 2013 e composto da musicisti con una solida esperienza alle spalle. La loro musica affonda le radici nella tradizione popolare lombarda, con le canzoni cantate nelle osterie o proposte negli spettacoli di cabaret da cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana, da Enzo Jannacci a Giorgio Gaber, da Cochi & Renato a Nanni Svampa, Dario Fo, i Gufi.

VENERDÌ 23 GIUGNO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con MAHBUHBAH: concerto di musica beat e ritmo dal sapore vintage. A seguire Dj Set con la musica anni 70/80/90 di Alex Biasco. Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2023), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 24 GIUGNO

Alle 22.30 – HOLY SWING NIGHT con FRANCESCO LICITRA & HIS SPIRIT CLUB BOYS: funambolico clarinettista e saxofonista Francesco Licitra guida un gruppo di esperti swingsters milanesi per una serata tutta da ballare. A seguire Swing Dj set con Big Mama. Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2023).

DOMENICA 25 GIUGNO – BUON COMPLEANNO SPIRIT DE MILAN!

Alle 16.00 – apertura porte.

Alle 16.30 – “Babylon Brassens”, spettacolo dei Duperdu con le canzoni di George Brassens tradotte in tutte le lingue del mondo, compreso il milanese

Dalle ore 20.00 – sul palco amici musicisti che nel corso di questi 8 anni hanno tenuto compagnia ai frequentatori del locale.

Alle 21.00 – lezione primi passi di blues dance.

Alle 22.00 – SPIRIT IN BLUES con RONNIE JONES: una fusione tra le grandi capacità musicali della band, la voce il sound e le grandi capacità interpretative di Ronnie, un personaggio che ha sempre saputo comunicare in modo intelligente, coinvolgente e contagioso, soprattutto dal vivo le proprie emozioni e la propria personalità. Il repertorio andrà dal blues al soul al rhythm & blues, sia con pezzi originali che con cover, ma con arrangiamenti ed interpretazioni veramente uniche. Insieme a lui sul palco the Nite Life, band composta da Lillo Rogati, fondatore della band, al basso; Giancarlo Cova alla batteria, Heggy Vezzano alla chitarra e Damiano Marino alla chitarra.

Il progetto SPIRIT DE MILAN è un’idea di KLAXON srl, società nata nel 2000 come studio di progettazione che opera nel campo dell’exhibition design e ideatrice del festival SWING’N’MILAN. Tra i suoi obiettivi principali c’è quello di creare eventi tematici che coinvolgano i partecipanti a 360°. Spirit de Milan è anche un’associazione di promozione sociale; la tessera annuale non obbligatoria (valida fino al 31 dicembre) prevede un contributo di 15 euro e consente di avere riduzioni sulle serate a pagamento, oltre a dare la possibilità di partecipare ad eventi organizzati ad hoc per i soci e a sostenere le attività della web radio di Spirit, lo Spiritophono (www.spiritophono.it).

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina! Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

Una volta arrivati nella zona ristorante bisognerà aspettare che La Mariuccia o L’Ambroes vengano ad accogliervi e ad accompagnarvi al tavolo prenotato.

Il menù, ovviamente, comprende i piatti della tradizione milanese: cose semplici come quelle della nonna, cucinate con amore e con ingredienti selezionati.

