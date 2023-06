Programma di cinema, musica, incontri e spettacoli che abiterà Piazza dei Mercanti per tutta la stagione estiva

Un’arena centralissima, con una platea di 250 posti, nascerà quest’estate in piazza dei Mercanti a due passi dal Duomo, per dare vita a “Le sere dei Mercanti” che offrirà un ampio palinsesto di cinema, spettacoli, incontri letterari, concerti, talk e iniziative del Municipio 1. Anteo organizza AriAnteo, la rassegna di cinema che ha già tre arene stabili in città – Fabbrica del Vapore, Citylife e Chiostro dell’Incoronata – quest’anno abiterà anche il centro storico di Milano con una quarta sala all’aperto, che proporrà una ricca selezione di film italiani e internazionali, con i grandi successi della scorsa stagione, anteprime, prime visioni e – novità di quest’anno e di questa sede – film in lingua originale. Ogni giorno un film, dal 3 luglio al 10 settembre, da guardare sotto le stelle e da ascoltare in cuffia, con molti titoli scontati al 50% (3,50 euro) grazie all’adesione di AriAnteo all’iniziativa “Cinema Revolution” promossa dal MIC. Il programma, in progress, è su www.spaziocinema.info. BPER Banca sostiene l’intero progetto per rivitalizzare Piazza dei Mercanti come luogo di incontro dei cittadini nel periodo estivo milanese, con un’articolata proposta culturale e di intrattenimento. In aggiunta alla rassegna cinematografica, la Banca offrirà gratuitamente ai cittadini eventi pre-serali ogni settimana che andranno dalla musica a incontri e spettacoli. Anche in questo caso, non mancano appuntamenti di grande interesse: si comincerà il 3 luglio con il concerto di Alan Clark from Dire Straits, che anticipa la proiezione di “Air – La storia del grande salto” di e con Ben Affleck. Programma completo sempre su www.spaziocinema.info.

