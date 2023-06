Campus estivo gratuito per bambini e ragazzi a Baggio

Prende il via lunedì 3 luglio al Padiglione di Baggio (via Pistoia, 10) il campus estivo gratuito per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. “Si tratta di un’esperienza di crescita e scoperta, attraverso attività creative e ri-creative, che spaziano dalla musica, all’arte e al teatro in compagnia di educatori e artisti” raccontano gli organizzatori. “Un campus che avvicina i bambini e i ragazzi ai temi dell’ecologia, della cittadinanza attiva e dell’arte, attraverso il gioco e la creatività”. Il campus si tiene dal 3 luglio al 4 agosto e dal 4 all’8 settembre, dal lunedì al venerdì (h. 9-16.30) e prevede un evento finale a settembre. È possibile iscriversi a una o più settimane; è gratuito ma è richiesta la tessera di sottoscrizione al Padiglione al costo di 5 euro (con scadenza a dicembre 2023).

Info e iscrizioni: 348.0129127 – info@padiglione.org

https://www.padiglione.org/2023/05/14/campusestivo/

