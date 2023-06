I RACCONTI DI CAPITAN U 1947: E l’Italia si svuota … ma il ricambio vien dal mare? (video)

Capitan U 1947 (alias Umberto Napolitano)

(Racconto dedicato a mio cugino Gaetano, a sua moglie Maria Rosaria e al loro figlio Manuel in Australia…)

Prima di cominciare il mio nuovo racconto trovo necessaria qualche considerazione su due temi molto seri che ci riguardano da vicino: l’emigrazione e l’immigrazione … Noi siamo un popolo di emigranti e dal 1876 al 1970 milioni di persone provenienti da tutte le nostre regioni hanno raggiunto paesi di mezzo mondo, dall’Europa alle tre Americhe. Sono molto informato perché la sinistra radical chic non passa giorno che non ci rammenti che dobbiamo accogliere come un tempo fummo accolti noi … noi, ma non loro, che si limitano alle ideologiche direttive e che si indignano e trovano mille scuse per rifiutare frignando e apparendo come ingenue mammolette, al pari di alcuni loro “compagni di merende” francesi, ogni volta che si destina una nave ai centri di accoglienza che non sono gestiti da sindaci o da regioni amministrate dal centro destra. Ma il paragone tra i nostri emigrati di allora e quelli di adesso non regge, non ha ragione e “il modo ancor mi offende”. Noi emigravamo con passaporti e visti regolari in cerca di un lavoro onesto e faticoso attraversando gli oceani in condizioni non sempre agevoli ma almeno sicure, che se fosse accaduta una disgrazia, questa avrebbe coinvolto quasi equamente signori e poveracci, vedi il naufragio del Titanic nell’aprile del 1912. Ciò a cui assistiamo oggi, invece, è una tragedia continua con centinaia di migliaia di disperati che cercano di raggiungere l’Europa attraverso l’Italia intraprendendo rotte illegali, facendo debiti per pagarsi il viaggio e mettendo a repentaglio la loro vita insieme a quella dei propri figli: sono d’accordo con la volontà di fermare tutto ciò con azioni che ostacolino la tratta di esseri umani e agevolino un’immigrazione controllata sostenendo chi ha bisogno direttamente nei loro paesi di origine, perché senza soluzioni alternative … il Mediterraneo continuerà ad essere sempre di più l’involontario protagonista di un’immane continua ed ingiusta ecatombe.

La nostra emigrazione si fermò all’inizio degli anni ’70 per effetto del boom economico italiano del decennio precedente che, però, negli ultimi anni ha ripreso il suo triste esodo coinvolgendo non solo i giovani ma anche gli anziani, e, questo ve lo racconto come al solito con una mia canzone di qualche anno fa, che interpreto con l’intervento (feat) di Pregio, un giovane cantautore rapper molto in gamba. La canzone si intitola: IL RICAMBIO VIEN DAL MARE. Narro la storia di un papà e di una mamma che accompagnano mestamente in aeroporto il loro figliolo fresco laureato, il quale abbandona l’Italia per una nazione che apprezza e premia il merito, ripagando figli e genitori di tutti i sacrifici intrapresi nel percorso di studio e facilitando la realizzazione dei propri sogni mentre i genitori, dopo averlo salutato, decidono di intraprendere anche loro un viaggio verso una destinazione straniera dove le pensioni maturate godranno di tassazioni agevolate, e, grazie anche ad un costo della vita molto più basso, potranno consentire di aspirare ad una vecchiaia felice e serenamente sostenibile.

E così, fra giovani e anziani che se ne vanno, la nostra Italia piano piano si svuota … ma il ricambio vien dal mare? … ci dobbiamo abituare … ci dobbiamo rassegnare? … NO!!!!!!!!!!! Dobbiamo ribellarci con le forze che ci rimangono a questo ingiusto destino chiaramente non scritto e voluto da noi, abbiamo ancora le risorse e le capacità per reagire e provare ad invertire la rotta: stimoliamo il governo a sostenerci, dimostriamo la nostra determinazione e impegno e, soprattutto, riconosciamo al momento di votare chi ci può accompagnare in modo concreto fuori dal tunnel e rifiutiamo chi ci riempie solo di chiacchiere ideologiche che nulla di concreto apportano alle nostre saccocce prosciugate e abusate come un bancomat illimitato, sbarriamo le strade a tutti gli speculatori che, dopo averci rintronato di fandonie e ricoperto di sacrifici e vessazioni, ora intendono catturarci e sottometterci definitivamente con due fave e qualche fico rinsecchito, “Chiacchere e tabacchiere di legno il Banco di Napoli non ne impegna!” … in parole povere e chiare … RIPRENDIAMOCI LA NOSTRA ITALIA!

Al prossimo racconto, Capitan U 1947