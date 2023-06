Cura e prevenzione per il nervo sciatico e la cervicalgia

Secondo la “World Osteopathic Health Organization” (WOHO), l’Osteopatia è un sistema affermato e riconosciuto di prevenzione sanitaria che si basa sul contatto manuale per la diagnosi e per il trattamento delle più svariate problematiche.

Nata negli Stati Uniti verso la fine del 1800, L’Osteopatia è quindi, una medicina manuale che si basa sulle scienze fondamentali e le conoscenze mediche tradizionali (anatomia, fisiologia, biomeccanica, neurologia, ecc..). Non prevede l’uso di farmaci né il ricorso alla chirurgia, ma attraverso manipolazioni e manovre specifiche si dimostra efficace per la prevenzione, valutazione ed il trattamento di disturbi che interessano l’apparato neuro-muscolo scheletrico ma non solo.

Tale metodologia è utilizzata per la prevenzione ed il trattamento delle più disparate forme dolorose (cervicalgie, sciatalgie, emicranie, lombosciatalgie) ed ancor più utile come prevenzione e cura in atleti di alto livello di qualsiasi disciplina sportiva.

A dirlo è il nostro Osteopata, il Dott Angelo Vetralla, da oltre 10 anni Osteopata di riferimento della Pallacanestro Varese nella serie A1 italiana.

Una volta svolta l’anamnesi e la diagnosi differenziale, tutti potranno usufruire e beneficiare dei trattamenti Osteopatici. Tale metodica, infatti, con le sue diverse tecniche e manualità, si adatta in base al problema, ma soprattutto in base alla persona e quindi, il terapista sarà in grado di calibrare il trattamento in funzione dell’età, dello stato di salute e in base alle esigenze del paziente.

Dott. Angelo Vetralla D.O.

Dottore in Scienze Motorie e Osteopata, membro R.O.I. e certificato Professional A. K. (Kinesiologia Applicata, presso I.C.A.K. Italia).

Diplomato in Counseling Sistemico nel 2022.

Docente di Neuro Anatomia e Osteopatia Viscerale presso le scuola T.C.I.O. di Milano.

Relatore nel 2017 a Londra alla NSpine Main Conference (Neurochirurgia).

Docente di Neuro Anatomia presso la Main Clinic di Ljanungang (Cina) 2016.

Dal 2020 relatore al Master “Osteopatia e Sport” a Milano.

Nel gennaio 2021 relatore a Madrid presso il Master “Osteopatia: evidenza scientifica e pratica clinica”.

Osteopata della Pallacanestro Varese dal 2011.

Nel suo passato da Atleta ha partecipato a Campionati Italiani per le discipline di Atletica Leggera, Triathlon e Body Building.

Ad oggi è Osteopata di riferimento di molti atleti, professionisti e non, a livello nazionale ed internazionale.

Continua la sua formazione seguendo corsi di aggiornamento sulle più svariate tecniche Osteopatiche e Chiropratiche (“HVLA”, “Spinal Manipulation”, “Tecniche a Leva Corta”, “Fascial Technique”, “Neurologia Funzionale”, “Gonstead Technique” e “SOT”). A tutto ciò aggiunge una competenza in ambito Psicosomatico unito alla Laurea Magistrale di Neuroscienze.