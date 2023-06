Castello, nel weekend “ritratti d’autore” con il proprio animale d’affezione

Sabato 24 e domenica 25 giugno, nel Cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco di Milano, torna per l’ottava edizione l’iniziativa di Coop Lombardia e Alimenta l’Amore, che anche quest’anno conta sul patrocinio del Comune di Milano. Per due giorni sarà possibile farsi fotografare con il proprio animale d’affezione da Silvia Amodio, giornalista e fotografa professionista che da anni indaga la relazione tra l’uomo e gli animali. L’evento è gratuito, per partecipare basterà presentarsi sul set, che sarà aperto dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (l’evento si terrà anche in caso di pioggia). Gli scatti saranno poi resi disponibili sul sito di Alimenta l’Amore e saranno pubblicati in un catalogo speciale. Alcuni ritratti verranno selezionati per la mostra fotografica Human Dog, che sarà inaugurata al Castello Sforzesco a partire dal prossimo autunno. Il ricavato della vendita del catalogo sarà devoluto al Parco Canile Rifugio del Comune di Milano.

