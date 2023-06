Calvairate, FdI: maxi rissa è la punta dell’iceberg, oggi presidio contro degrado

Oggi, alle ore 17.30, il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia e il Dipartimento Città di Milano “Sicurezza, Legalità e Immigrazione” di FdI organizzano un flash mob in via Faà di Bruno 5, teatro, lunedì sera, di una maxi rissa tra rom che ha visto affrontarsi oltre 60 nomadi con coltelli, bottiglie e bastoni. A scontrarsi in una vera e propria guerriglia urbana due famiglie rom originarie della Romania che occupano abusivamente gli alloggi Aler del quartiere.

Saranno presenti Stefano Maullu, deputato e coordinatore di FdI a Milano, Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, Francesco Rocca, consigliere comunale Fdi, Massimo Girtanner, responsabile del Dipartimento cittadino “Legalità, Sicurezza e Immigrazione”.

“La maxi rissa avvenuta lunedì sera è la punta dell’iceberg di un approccio sbagliato che arriva da lontano” dichiara il coordinatore cittadino Stefano Maullu. “Nel 2014, la Giunta Pisapia – precisa poi Francesco Rocca consigliere comunale di FdI – sgomberò il campo rom di via San Dionigi con la totale assenza di controlli e di adeguate politiche sociali, d’integrazione e inclusione. L’Amministrazione comunale ha permesso questa attuale situazione di illegalità e degrado; a ciò si aggiunga la realizzazione e il successivo sgombero del Centro di Emergenza Sociale poi chiamato Centro di accoglienza Temporanea di via Sacile, poco distante dal quartiere Calvairate, da parte della prima Giunta Sala. La situazione si è aggravata con nuove occupazioni abusive nei caseggiati che hanno di fatto trasformato quell’area abbandonata di Milano in una vera banlieue”.

“Occorre dare un segnale di legalità e di presenza delle istituzioni locali – aggiunge Massimo Girtanner -. Bisogna sgomberare immediatamente i responsabili della grave rissa di lunedì scorso per rispondere ai residenti impauriti e abbandonati dal Comune. Non c’è più tempo per lo scaricabarile da parte del Comune, l’Amministrazione deve fare la sua parte e assumersi la responsabilità di questi episodi, a cominciare dall’ insediamento di un presidio fisso della Polizia Locale, attivando da subito un piano per la città che preveda di restituire ai cittadini onesti interi quartieri ormai cannibalizzati”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845