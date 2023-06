Alla scoperta della nuova frontiera dell’arte cinese alla Fabbrica del Vapore a Milano

Dal 24 giugno 2023 all’8 ottobre 2023 alla Fabbrica del Vapore, accanto alla China Town milanese, si potrà scoprire una nuova realtà sconosciuta: l’arte cinese contemporanea. Questo grazie alla mostra curata da Vincenzo Sanfo, nuovo Marco Polo della critica e tra i fondatori della Biennale di Pechino, e organizzata da Francesco Lacagnina di Navigare SRL, già artefice del grande successo negli stessi spazi della mostra su Warhol (oltre 120 mila visitatori), con la collaborazione di Giampaolo Berni Ferretti dell’Associazione Milano Vapore, da anni attiva nella promozione di eventi culturali in città.

“Tra i fenomeni artistici più interessanti, a cavallo tra XX e XXI secolo si pone, senza ombra di dubbio, la repentina comparsa dell’arte cinese contemporanea.” spiega Sanfo nella documentazione della mostra “Sino all’altro ieri, la Cina pareva un luogo remoto, distante, misterioso, rivelandosi ha improvvisamente sconvolto tutte le gerarchie sin qui consolidate sia dal punto di vista storico, sociale ed economico che ovviamente, anche artistico e culturale. Improvvisamente tutto ciò che accade in Cina, riguarda anche noi, direttamente o indirettamente. Piaccia o non piaccia, questa è la realtà di un futuro che ci riguarda sempre più da vicino e che non si può ignorare.

Lo sviluppo, spasmodico e repentino della Cina, non poteva, è quasi ovvio constatarlo, non riguardare anche il mondo dell’arte.”

La mostra coinvolge maestri di una generazione che ha goduto del boom economico cinese e delle aperture all’arte moderna dell’establishment di quel paese con maestri coma come Yin Kun o Xing Jun Qin, Ma Han, Xin Haizhou o il grande Xu Deqi, figlio di una visione Pop che ha marcato pesantemente l’arte cinese degli anni ottanta e novanta, ma che ha saputo intelligentemente distaccarsene, imponendo un nuovo filone, definito Pop Ludico.

Xu DeQi presenterà a Milano opere inedite, pensate appositamente per questa mostra e che parlano della cancellazione della pittura da parte dell’arte contemporanea.

Tra le sorprese della mostra vi sarà una nutrita presenza femminile che, se negli anni ottanta, con Xiao Lu l’hanno vista tra le protagoniste del cambiamento, trova oggi in personalità dirompenti, come ad esempio quella di Zhang Hongmei definita affettuosamente la Sonia Delaunay cinese, una delle personalità più interessanti a livello internazionale e tra le protagoniste di questo nuovo corso dell’ arte cinese.

Nel quadro di una globalizzazione che è cambiata ma non è stata cancellata Milano grazie a questa mostra si fa porta verso un oriente che è sempre più vicino, specialmente nella città che ha una secolare comunità cinese.

