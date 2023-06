Olimpiadi, Riva: costi Palasharp raddoppiati, in attesa valutazione gestore

Il progetto del nuovo Palasharp di Milano, che dovrà ospitare le gare di hockey femminile a Milano-Cortina, ha ricevuto i pareri positivi di tutti gli enti esterni e delle direzioni comunali, nel corso della conferenza di servizi decisoria conclusasi il 24 maggio 2023. È confermato un aumento dei costi di realizzazione di più del doppio rispetto ai 13 milioni di partenza, determinato da diversi fattori e in particolare dal caro materie prime mentre le richieste specifiche legate ai giochi olimpici non impattano in modo significativo sui costi. Lo ha riferito Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili nel corso della commissione consiliare del Comune di Milano di oggi il cui ordine del giorno è “Aggiornamento sui siti olimpici e paralimpici nell’area dell’ex Palasharp, di Santa Giulia, dello scalo ex Porta Romana”. “Dalla conferenza dei servizi sono arrivate alcune indicazioni che oggi sono in mano ai tecnici del promotore” – ha precisato l’assessora Riva -. “Riguardo all’aumento dei costi siamo in attesa delle valutazioni del promotore TicketOne-Mca Events che ci farà sapere come andare avanti e a quali condizioni. Rimaniamo positivi su questo progetto che rimarrà comunque patrimonio della città di Milano e che è situato in una zona complicata che ha bisogno di una riqualificazione generale”. Per ciò che riguarda il villaggio olimpico e paralimpico, destinato poi a diventare uno studentato da 1700 posti letto, la cui area è localizzata all’incrocio tra via Lorenzini e via Ripamonti e ed è collocato all’interno di un progetto di riqualificazione che riguarda tutto lo scalo di Porta Romana, le tempistiche prevedono che i lavori di edificazione saranno completati per metà 2025. Sui costi per la realizzazione del villaggio Olimpico c’è un incremento di circa 50 milioni rispetto alle stime iniziali, 10 milioni dei quali potrebbero arrivare da un bando del Pnrr sulla gestione degli studentati.

