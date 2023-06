Oggi ore 20 prosegue BOOM BAM! – i giovedì musicali estivi gratuiti di BAM

Oggi, giovedì 22 giugno, alle ore 20.00, prosegue con i Technoir la rassegna musicale estiva BOOM BAM! Sunset music in the park, ideata e prodotta da BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella. Fino al 6 luglio, ogni giovedì, gruppi musicali e artisti appartenenti a diversi generi musicali si alterneranno nell’Area Meli di BAM per un momento informale e imperdibile per le serate di inizio estate. Gli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, accompagnano il pubblico nella blue hour e vedono la partecipazione di Saturnino Celani, polistrumentista, compositore e produttore discografico, nonché bassista di Jovanotti, in dialogo musicale con gli artisti e con un djset in chiusura delle serate.

L’appuntamento di domani sera vedrà protagonista l’esibizione della band electro soul Technoir. Il duo, composto da Alexandros Finizio e Jennifer Villa, mescola elettronica, soul e trip hop a una costante ricerca sonora che li ha visti accostare negli anni artisti del calibro di Gnarls Barkley, Gorillaz, e a collaborare con personalità quali Stuart Zender (Jamiroquai) e Cristiano Crisci (Clap!Clap!). La rassegna estiva musicale prosegue il 29 giugno con uno dei migliori musicisti in circolazione: il trombonista di fama internazionale Gianluca Petrella che, accompagnato dal dj Andrea Passenger, è protagonista del terzo appuntamento della rassegna. Armati di vinili, tastiere e trombone, l’inedito duo condurrà il pubblico in un viaggio tra groove, jazz ed elettronica, ricordandoci che il Jazz è anche questione di movimento.

Infine, giovedì 6 luglio chiude l’edizione 2023 di BOOM BAM! Andrea Chiarini: chitarrista classico classe ’87, diventato virale su TikTok e Instagram grazie al suo approccio ironico ed elegante alla musica colta. Gli appuntamenti di BOOM BAM! danno vita a momenti musicali unici, ciascuno definito da un diverso mood sonoro e amplificato dal contesto scenografico e naturale del Parco. Oltre ai BAM Park Ambassador Volvo Car Italia e Assiteca – Howden che sostengono tutta la programmazione culturale e le attività del parco, BOOM BAM è resa possibile grazie al sostegno di UniCredit e il Park Developer and Supporter COIMA. Durante tutti i giovedì musicali sarà disponibile, anche quest’anno, un servizio aperitivo realizzato in collaborazione con La Salumeria del Design, a partire dalle ore 19.00 fino alle 22.30 circa. Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono sempre gratuiti su registrazione.

FONDAZIONE RICCARDO CATELLA, attiva dal 2005, ha come missione primaria quella di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e degli spazi pubblici urbani. Nel corso degli ultimi 18 anni ha sviluppato una serie di programmi civico-culturali e di ricerca dedicati alla sostenibilità ambientale, all’inclusione sociale e alla rigenerazione di spazi pedonali. La Fondazione Riccardo Catella ha promosso numerose iniziative fra cui il programma pluriennale “I Progetti della Gente”: iniziative culturali e di riqualificazione di spazi pubblici nati attraverso l’ascolto delle comunità dei quartieri; “Mi Coltivo, Orto a Scuola”, progetto di realizzazione di orti didattici dedicati ai bambini realizzati in scuole pubbliche periferiche di Milano; “Porta Nuova Smart Camp”, un progetto inclusivo e innovativo che riunisce in un’esperienza comune bambini con disabilità o patologie gravi e bambini sani. Da luglio 2019, grazie ad un’innovativa partnership pubblico-privata con il Comune di Milano e COIMA la Fondazione Riccardo Catella, con il progetto BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, diventa responsabile della gestione, della sicurezza, della manutenzione e del programma culturale del parco pubblico di Portanuova – quartiere simbolo di innovazione e primo al mondo ad aver ottenuto la doppia certificazione di sostenibilità LEED® e WELL® for Community – con oltre 200 eventi all’anno sempre gratuiti per la cittadinanza ispirato agli obiettivi di sostenibilità ambientale dell’ONU e ispirato sui 4 pilastri #OpenAirCulture #Education #Nature e #Wellness.