Antonio Salinari (FdI): sinistra di Milano e del Municipio 7… tutt’altro che ambientalisti

Pensavano passasse in sordina il taglio delle risorse al Parco delle Cave – dichiara Antonio Salinari consigliere di FDI del Municipio 7 – oltre 750 mila Euro destinate ai pontili ammalorati, all’ex gasometro, alla riqualificazione del vascone d’ingresso in Via Forze Armate e al nuovo collegamento tra Baggio e Quinto Romano.

Invece il nuovo Presidente di Municipio 7 e la sua maggioranza di sinistra hanno deciso di girare le risorse ad un altro Municipio limitrofo venendo meno alla convenzione del 2008 – commenta Antonio Salinari – in cui veniva stabilito che parte degli oneri di urbanizzazione del PII CALCHI TAEGGI sarebbero stati destinati al Parco delle Cave.

Il Presidente di Municipio 7 – continua Salinari – eletto direttamente dai cittadini del territorio purtroppo ne è complice ed ha avallato questa decisione non tutelando così il Parco e il nostro territorio – conclude Salinari – Come sempre la sinistra si dimostra finta ecologista.