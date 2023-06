Milano, De Corato “Secondo Viminale ben 33 stabili del tutto occupati abusivamente a discapito di 20.000 milanesi regolarmente in graduatoria”

«In qualità di Parlamentare, membro della Commissione d’inchiesta alla Camera per la sicurezza e il degrado delle periferie italiane, mi sono stati sottoposti gli ultimi dati del Viminale che vedono, solo a Milano, 33 stabili interamente occupati e 103 appartamenti di edilizia residenziale pubblica nel cui interno ci sono abusivi. Questa è la triste realtà, ed eredità, delle Giunte di Centrosinistra che prima con Pisapia, e negli ultimi con Sala, ci hanno lasciato! Il tema delle occupazioni abusive è stato sempre affrontato con molta superficialità da tutta la Sinistra e, ogni qualvolta avveniva o avviene uno sgombero, sono i primi a prendersi i meriti, cosa che di fatto non hanno! Gli unici sgomberi effettuati, da inizio anno ad oggi sono stati 3, sono dovuti al fatto che Viminale e Prefettura li hanno ordinati. Da parte del Comune nessun contrasto all’abusivismo e nel frattempo, almeno 20.000 milanesi regolarmente iscritti nelle graduatorie comunali, aspettano da 20 anni una casa! Con le nostre Giunte (Centrodestra, ndr) avevamo un Nucleo di vigili, composto da 50 agenti e diretto da un Ufficiale donna, che si occupava di controllare tutte le occupazioni abusive, e non, in città. Tale Nucleo, che immediatamente interveniva, dal 2011 è sparito»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, in merito agli ultimi dati del Viminale sugli stabili occupati in città.