INCONTRO CON LA PAROLA SCRITTA della poetessa e scrittrice MONICA (MOKA) ZANON

Conoscere, riconoscersi e invidiare il suo volo. Incontrare un poeta, vivere un sogno quando le immagini, le riflessioni, la malinconia sono essenziali, vestite di magia, appese a un’armonia di sensibilità che non ha bisogno di retorica figurata, ma di verità, di vita. Le poesie di Moka si intrecciano con la semplicità dei contenuti, che senti nell’anima, con un linguaggio che coglie il senso poetico dei gesti delle cose.

Nella notte lacustre

le stelle sommerse

riemergono sempre,

il sognatore le conta

– una a una –

attende trentamila

piedi di sonorità

per chiudere gli occhi

e sognare ancora,

le labbra si stendono

in volo

si diventa grandi

e si rimane bambini,

nel tracciato dei suoni

c’è la forma dei sogni.(Antonov AN-12)

Essere poeti è un’urgenza a cui non ci si può sottrarre

Avvolta in una tuta da meccanico,

con la malinconia liquida nel petto,

volevo fare il pilota d’elicottero

solo in autorotazione recupero i battiti,

ma l’impazienza della poesia

mi ha insegnato a volare. (L’impazienza della poesia)

Volare con un immaginario che diventa mio, tuo, di chi ama la poesia

Ho volato volato volato

sui tempi d’oro

della gioventù dirò,

ho camminato

su storie incredibili.

I tumulti sono orme

infilate in passaggi stretti,

misurati con le mie ossa,

tuffi in grandi attese.

Salvati!

Ho urlato nelle mie orecchie,

perché cadere

è rendersi fragili:

si sfilano le tracce di noi

e a nulla serve lasciare

nuvole di memoria.

Non ci sono più misure

in cui riconoscersi. (Ho volato volato volato)

Le poesie sono tratte dal volume “Vuoti d’aria”

Nene Ferrandi

Curriculum della poetessa Moka

Per 20 anni ha lavorato nel campo aeronautico e in parallelo ha arricchito la sua esperienza in quello editoriale e nell’organizzazione di eventi. Attraverso l’Associazione Licenza Poetica, di cui è presidente e co-fondatrice, ha ideato, organizzato e promosso diversi progetti, oltre alle sette Edizioni del Concorso Poetico, Letterario e Fotografico, di cui ha curato anche le antologie. Da qualche anno collabora con Claudio Ardigò nella scelta degli autori da proporre alla Fiera del Libro di Cremona. Collabora con Il Babi Editore, dal 2020 è curatrice della neo collana digitale di poesia “I Girini“. Nel 2022 ha incrementato l’impegno entrando a far parte della redazione. Ha diverse pubblicazioni all’attivo, sia poetiche sia di narrativa, che potete trovare sul suo sito www.mokaend.com, giovedì 22 giugno ore 18.30, sarò ospite dell’Associazione La casa delle Artiste presso La Casa delle Donne a Milano per parlare delle sua scrittura e delle ultime tre pubblicazioni: Vuoti d’aria (poesia), Metamare (romanzo epistolare) e Lo spazio buio dei segreti (romanzo fantascientifico), scritto a quattro mani con Sonia Vannozzi.