Porta Venezia, Sardone: “Ragazza picchiata e molestata dimostra quartiere è allo sbando: Comune intervenga contro malamovida”

“Una ragazza con un labbro spaccato e i denti rotti, palpeggiata, insultata e picchiata da un branco di “uomini” in via Palazzi, nel pieno centro della malamovida di Porta Venezia, a dimostrazione che la gestione del quartiere da parte del Comune fa acqua da tutte le parti. La mia solidarietà alla vittima e la speranza che le forze dell’ordine riescano a trovare al più presto gli aggressori della ragazza. Il sindaco Sala e la sua maggioranza comincino a prendere decisioni impattanti per la sicurezza di Porta Venezia, sempre più allo sbando, anziché pensare alla ztl che renderebbe la zona ancora più fortino di delinquenza”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845